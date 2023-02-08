全家霜淇淋加10元多1支、仙女紅茶20元　7-11美式買1送1

我是廣告 請繼續往下閱讀
一人一半感情卡袂散，2月14日情人節當天限時閃購，在門市買霜淇淋享第2支10元，單支平均30元、相當於6折。APP隨買跨店取則開賣醇黑厚可可飲（50元）、仙女紅茶（40元）加10元多1杯，如果自備飲料杯可再扣5元，等於仙女紅茶單杯最低20元。
📍優惠2：精品巧克力任２件半價
過節少不了花束、巧克力，至3月7日前到門市買金莎3粒裝，享2件特價59元，平均一顆金莎不到10元；金莎指定禮盒享2件7.9折。此外，精品巧克力專區集結20款商品，推出任2件5折，SAKImoto法國芙娜巧克力雪茄捲也有2件520元的限時折扣。
📍優惠3：APP開賣MorningCat花束
全家在APP「全+1商城」中，獨家開賣MorningCat花束，並推出7.8折起會員優惠，包含鮮紅熱情的玫瑰永生花束及圓球夜燈，視覺與觸感如同鮮花，約5至7個工作天內宅配到家。
📍優惠4：保險套第2件6折
浪漫過節想品酒助興，即日起至3月7日期間，門市集結超過30款啤酒推出優惠，包含WAT草莓啤酒、Sour3草莓蘋果綜合風味、KIRIN本搾水果調酒等粉色系啤酒，享3件8.8折，並可用1元加購冰塊杯。此外，杜蕾斯指定衛生套2件8折、同價位第2件6折。
📍優惠5：滿1314元現折140元
「全家行動購」提供戀愛占卜，即日起至2月28日期間，查看星座運勢並輸入愛情密碼「52099」領券享9折，在2月14日情人節當天，消費滿1314元現折140元，消費滿2000元登記再送200元購物金。
7-11開賣「520告白咖啡」
7-ELEVEN今（8）日起慶祝情人節，OPEN POINT行動隨時取開賣520告白咖啡案型，包括大杯卡布奇諾14杯、指定風味飲14杯、燕麥系列10杯、精品拿鐵9杯都是520元，平均單杯最低37元開喝。2月10日至2月14日再加碼，門市買大杯美式咖啡、皇家伯爵紅茶拿鐵同品項買1送1。
📍APP｜2/8至2/15
▪大杯熱卡布奇諾14杯520元，6.8折（平均原價55元、特價37元)
▪風味指定熱飲系列14杯520元，6.8折（平均原價55元、特價37元)
活動品項任選：皇家伯爵紅茶拿鐵、太妃焦糖瑪奇朵、脆酷摩卡、可可歐蕾、焙烤榛果拿鐵。
▪精品拿鐵9杯520元，6.4折（平均原價90元、特價58元)
▪燕麥系列10杯520元，6.9折（平均原價75元、特價52元）
活動品項任選：冰燕麥奶茶、冰黑糖珍珠燕麥奶、大杯冰燕麥拿鐵 。
📍門市｜2/10至2/14
▪大杯美式咖啡買1送1，5折（原價45元、特價23元）
▪皇家伯爵紅茶拿鐵買1送1，5折（原價55元、特價28元）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！