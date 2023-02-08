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名家論壇》朱駿／侯友宜不要給自己挖坑

▲新北市長侯友宜是2024總統大選熱門人選。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.02.02）
▲新北市長侯友宜是2024總統大選熱門人選。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.02.02）

文／朱駿

放眼2024總統大選，侯友宜是幾年來國民黨內或整體藍營內部民調最高者，領先新近成為話題的郭台銘也約有7-8%，隨著時間壓力升高，對國民黨總統提名議題的討論只會越來越頻繁且熱烈。由於目前檯面上被提及的人選中以侯的客觀勝率最大，其中最關鍵、最被熱議的必然是侯友宜的動態與言行。

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很長一段時間以來，侯友宜常掛在嘴上搪塞各方有關2024提問的套話主要是「侯侯做代誌（好好做事）」與「我現在是新北市長」。由於語言簡單，初起時，對照台灣政治人物喜歡空言欺騙的風氣，「好好做事」確實扎到痛處，給人一種「如聽仙樂耳暫明」的清新感；「我現在是新北市長」則給人一種心無旁鶩、腳踏實地的感覺。這兩句話剛開始講的時候獲得不少好評，確實為侯加分。

不過，世界是動態發展的，客觀情勢與主觀處境會變遷，若不與時俱進，政治人物的話也逃不過邊際效益遞減的命運，曾經得分可能會有漸漸會轉成將會失分的危險。

侯友宜還習慣講一種套話，亦即每個人有每個人的角色，他現在是新北市長，就是要為新北全力以赴。意思就是要專心致志扮演好角色。這話說得一點兒都沒錯，但人生活在世不是單一角色，政治人物更有複雜多重的角色，而且每一個角色都可能有很強之空間與時間的延伸性，有現在進行中的角色，有對未來期盼的角色，有大眾期許的角色，越是政治明星越不能避免。若刻意迴避，就違反了人類政治生活的正常現象，有很大的矯情、實問虛答、不真誠的嫌疑，最終極可能反倒會令群眾反感。

或許是自信不足，少說可以藏拙，但已站在風口浪尖上，沒有閃躲的空間，只能虛心快速補課，笑臉迎前，該出手時就出手，長坂坡前，決不能畏縮含糊。除非不想站在風口浪尖上，那就應該趁早表態退下，才是誠實負責的態度，才能贏得民眾尊敬。

政治人物的角色若無外溢延伸的力道與可被民眾期盼的潛能，就是沒有可以感召人民的渲染力或理想性，日久必然斲喪吸引群眾的魅力，這是一位想選總統者絕大的致命傷。在市政層級可以得分的做法與說法拿到國政層級的情境，可能就會因不匹配而大失分。一段時間以來，「侯侯做代誌」已經變成多方最常用來消遣嘲諷侯的話柄，可見一斑，不可不慎。

國民黨內或藍營內部想選2024總統者不只一人，侯友宜在民調上一枝獨秀，就客觀上而言，是這些人共同的絆腳石；在黨外，賴清德與柯文哲當然樂見侯不出馬，自己的勝選機率才能提高。是故，黨內外的競爭者大概最樂見侯持續地這樣格局狹窄、實問虛答、不著邊際地說下去，自己給自己挖坑，自陷於坑中，敗掉自己的魅力。

侯友宜偶而也不免俗地說大家要團結。有誰不知道各黨都在呼籲團結，但彼此所想的團結都是要打敗對方，甚至有想以此進行「割喉戰」的？侯應該知道，團結不可能是天上掉下的餡兒餅，只能是經過費勁努力之後獲致的結果。如果沒有可以號召激動人心的論述，只有「侯侯做代誌」的訓詞，呼籲團結就是說空話，絕對不會加分，說多了倒可能會減分。若真要團結民心，侯必須儘快拿出優等論述。


●作者：朱駿／時事評論人

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