隋棠高學歷老公背景超狂！擁63張專業證照 年收突破千萬
女星隋棠2015年嫁給老公Tony，結婚7年多感情很恩愛，育有2子1女，外表憨厚老實的另一半，其實來頭不小，是演員賴佩霞的繼子，擁有國外驚人學歷及63張專業證照，雙方透過賴佩霞牽線認識，成就了一段姻緣。據悉，Tony不只擁有雄厚財力，年收入突破千萬元台幣，對隋棠也非常貼心，是照顧家庭的神隊友，讓她讚不絕口。
記者江芷稜/綜合報導
隋棠當年和姚元浩愛情長跑，卻因王心凌事件釀成三角戀謎團，惹得遍體鱗傷，空窗2年多後，才因合作《徵婚啟事》、《愛的生存之道》認識賴佩霞、賴沛恩一家人，進而結識國外工作的Tony，兩人情投意合，很快就在賭城閃婚，很快就有了愛的結晶，為了家人，他也選擇定居台灣陪伴，偶爾返美工作。
而隋棠介紹老公Tony時都說他從事財務工作，其實他不但擁有UCLA經濟系的高學歷，還擁有相關的63張專業證照，也是美國財務金融公司的大老闆，據傳年收入破千萬，近年也在台灣投資開了一間韓式烤肉店「Maple Tree House楓樹」，生意相當不錯。
而最難得的是，Tony和隋棠都曾出國留學，作風相當開明，他尊重老婆的工作，從不要求她退出娛樂圈，專心照顧小孩，而是讓她開心做自己想做的事，在老婆懷孕時會幫她按摩、分擔育兒工作，甚至一度陪伴隋棠移居恆春，四處到小學演講做公益，是個貼心的神隊友。