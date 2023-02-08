今日廣場》呂承翰／從台南市議會臨時會看國民黨百年雙標

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國民黨批評民進黨在面對黑金疑慮時，沒有LP，姑且不提這種沙文的粗俗言論出現在議會殿堂是濫用言論自由，光是用國民黨自己的標準，就足以重重打臉他們自己。根據檢調單位的統計資料，縣市議員啟動偵查至少五十五件；進一步分析，無黨籍及國民黨籍就超過六成有四十件，民進黨的議員候選人則有三件。
如果按照國民黨的高標準，那麼宜蘭縣長林姿妙是否要主動請辭，以召公信？國民黨提名的涉賄議員，停權了嗎？處分了嗎？俗話說有的人一隻手指指向別人，其實有四隻手指指向自己，國民黨則是變本加厲，兩隻手十隻手指都指向別人，活生生像個死而不僵的百年蔭屍。
回到台南今天的臨時會，48個攸關民生的墊付案，總金額高達23.5億，國民黨沒有秉持著議員的本分好好審議，而是在毫無正當理由的情況下衝上台製造衝突博版面，令人回想起百年前國民黨一方面喊驅逐韃虜，一方面又喊五族共和的行為：這種百年傳統全新感受的雙標政黨，不得不說是台灣社會進步幅度緩慢的主因啊。
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