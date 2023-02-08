衝堂不用捨棄！清大首創X-Class、學生可修同時段兩門課

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「學習不應侷限於坐在教室上課、考試、交作業。」高為元表示，學習的樣態已與過往不同，根據研究，課內學習大約僅占總體學習的15%，另外85%來自研究、實習、社團、打工、體育活動等；X-Class中X在數學裡常代表未知數，也有跨越之義，希望清華學生都能跨越課堂多元學習。
高為元說，未來將著重培養學生分析、整合、溝通、領導的能力，如學生參與國際競賽、企業實習、社會實踐、擔任志工皆可望採計學分。
清大教務長巫勇賢說明，X-Class又稱衝堂選課，主要是因應許多清華學生修讀雙專長、雙主修及跨領域學分學程，想修的兩門課若落在同一時段就會因衝堂而被擋修、打亂修課的規畫。在疫情之後，清大愈來愈多的課程提供錄影、助教等完善的線上資源，學生不一定要出席實體課程，也能完整學習。
因此，清大校務會議去年底通過「同一時段可修習兩門課」的提案，並將從本月開始的新學期試辦。巫勇賢說，學生只要在選課系統看到「X-Class」標記，就代表這堂課的授課教師能提供非同步的線上教學，允許學生衝堂選課。
X-Class的構想由清大核工所碩一生陳聿邦提出。他說，在清大就讀大學時，修習雙專長學士、輔系，共3系的課程，很容易衝堂，令他非常煩惱，後來在課堂上聽到老師分享美國加州理工學院允許學生修習同時段兩門課的制度，學生只需提出申請並和兩門課的老師討論修課計畫即可。
陳聿邦進一步搜尋資料發現，美國柏克萊加州大學、哈佛大學、普林斯頓大學等校也有衝堂選課的機制，便和清大學生議會好友們討論後，與教務處共同提案。
清大學生議會議長王致凱表示，清大學生跨領域學習的風氣很盛，如果因時段重疊就無法選課，很容易打亂學習的規畫，可能得延畢修課；他自己是雙專長、雙主修，跨3系課程，選課時遇到衝堂，選不到基礎課程，只好「倒著修課」先上進階課，所幸在疫情後大家更能接受線上課程，是推動X-Class的好時機。
他說，近期有趣台聯大學生會分享，各校學生會對這方向認同，希望這樣的跨域學習方案，可以影響台灣教育典範。
為鼓勵學生跨領域多元學習，清大去年底通過「微學分課程實施辦法」，「微學分」課程指的是小於1學分課程，如2小時的0.1學分課程、8小時的0.5學分課程，未來如工作坊、數位課程、業師分享、實習參訪、擔任志工等都可納入微學分課程，讓學分採計更具彈性。
另外，清大從上學年開始推行採用全班得分分布的標準差與平均值來計分的T分數，目前已有56%的學系以T分數來評給書卷獎，「希望學生不再被GPA綁架」。
巫勇賢舉例，如某同學修了一門「硬課」，班上大多同學不及格，他拿到70分，換算為T分數就算相對高分；另一位同學修的是「甜課」，班上同學多拿90分，他拿70分，換算為T分數即為相對低分，盼透過相對更公平的T分數，鼓勵學生跨足不同領域。