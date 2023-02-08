NBA／超越Jabbar！詹皇經典跳投命中 正式登基總得分王
「詹皇」LeBron James今(8)日正式打破由「天勾」Kareem Abdul-Jabbar所保持39年的NBA歷史總得分紀錄，在第三節他用一記中距離跳投得到本場第36分，也讓他超越了後者，登基總得分王。
記者黃建霖/綜合報導
Jabbar在1984年正式打破張伯倫(Wilt Chamberlain)的紀錄，至此之後盤據聯盟總得分王的寶座。不過James以驚人的生涯巔峰高速追趕此紀錄，此役之前只距離Jabbar的38387分紀錄36分。
這場對上奧克拉荷馬雷霆的比賽，James效率奇高，上半場打完時，他10投6中，得到20分，距離超越Jabbar紀錄也只剩下16分。不過湖人防守表現不佳，被雷霆在第二節於3分鐘左右的時間裡打出16:2的攻勢，暫時以76:66落後。
第三節James維持高檔的表現，很快命中2顆三分球、攻下14分，帶領湖人緊咬比數，其中在節末的一次上籃，讓他距離超越紀錄只差距最後2分。
之後在暫停後，James重新回到場上，在該節剩下10.9秒時，他在罰球線附近接球，並且單打跳投得手，正式透過超越Jabbar，成為最新紀錄保持人。