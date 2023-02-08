拜登國情咨文一度遭噓！稱若中國威脅主權將採取反制

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在國情咨文中，拜登花費大篇幅提及國內經濟政策與展望，包含重建半導體供應鏈、通貨膨脹、就業機會、債務上限、開徵「富人稅」、基礎建設美國製造等。拜登強調，在他任內美國失業率創下53年新低，兩年內創造了1200萬個新工作崗位，比任何一位總統在四年內創造的都多，黑人與拉丁裔失業率也接近歷來最低。
內政方面，拜登也提到警務改革、藥物濫用、槍支暴力、教育改革、羅訴韋德案等問題。警察施暴的受害者尼科爾斯（Tyre Nichols）家屬、美國新年亞裔槍擊案的倖存者等也被邀請到場，表達拜登有意回應大眾高度關心的議題。他也在演講時警告「部分共和黨員」，不要提案削減醫療保險和社會安全等政府津貼計畫（entitlement program）。
不僅如此，拜登也提到美國通膨已開始降溫，強調「美國製造」與晶片法案的重要性，包含「供應鏈應該從美國開始」、晶片法案提供大量勞動崗位以及宣佈未來聯邦基礎設施項目中使用的所有建築材料，從木材、玻璃、石膏板到光纖纜線，用於建造橋樑與高速公路的材料，都得在美國製造。
外交方面，拜登出於外界意料的鮮少提及中國「間諜氣球」事件，儘管敏感的中美關係是兩黨少數能取得共識的議題，在仍安排了國務卿布林肯訪中行程下，拜登僅稱自己致力於與中國合作，但若中國威脅到美國主權，「美國將採取行動，保護自己的國家利益」。
另外由於俄烏戰爭屆滿週年，拜登提及一年前在國會山莊發表反對俄羅斯總統蒲亭侵略烏克蘭的演說，他稱美國持續做對的事，成功團結了北約，建立了一個全球聯盟，並與烏克蘭人民站在一起。
儘管拜登展現注重兩黨合作重要性的意願，但在國情咨文中他仍不忘批評部分共和黨人刻意阻礙政策推行，他提到過去一年來兩黨合作推動多個重要法案，在新的一屆議會應當可繼續合作；但當提及國家債務，希望國會能通過舉債上限時，拜登表示有少部分的共和黨人以經濟之名脅迫政府，實質希望「醫療保險和社會安全保障倒退」。
他的發言立刻引來台下共和黨人不滿、報以噓聲接連打斷拜登發言，其中曾公開支持陰謀論、首位因反疫苗、反戴口罩、轉發新冠肺炎不實消息的共和黨眾議員葛林（Marjorie Taylor Greene）更起身指責拜登是「騙子」，向拜登伸出倒讚手勢。
曾任川普發言人的阿肯色首位女州長莎拉桑德斯（Sarah Huckabee Sanders），在拜登發表完國情咨文後立刻代表共和黨發言，她抨擊拜登的外交政策並稱他根本不適合擔任總司令，她向國民喊話「從失控的通貨膨脹、暴力犯罪到危險的邊境危機與來自中國的威脅，拜登和民主黨都讓你失望了」，接著她強調自己作為最年輕的州長，「現在是屬於新一代共和黨領導層的時代了」。
共和黨大佬如川普批評拜登政府的施政，釋出一部預錄影片稱「這才是真正的國情咨文」，內容提及美國嚴重的通貨膨脹、持續的邊境危機和不斷上升的犯罪率，同時痛批拜登政府「發起言論自由戰爭」、「將我們引向第三次世界大戰的邊緣」；前副總統彭斯也稱，拜登的國情咨文表示現在輪到該由共和黨擔任領導階層了。