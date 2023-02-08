隋棠18日在花蓮？鄰居質疑撞電影首映「關鍵時間軸」曝光
女星隋棠近日遭到鄰居爆料，在住處製造噪音擾民，因此被貼上「惡鄰居」的標籤！昨（7）日，隋棠在臉書發表聲明反擊對方說法，其中她提及1月18日警方上門按鈴時無人回應是因為：「我們去花蓮過年了！」但鄰居夫妻今日發出的「7點聲明」，指出當日隋棠有出席電影《詐團圓》首映會，希望拿出旅遊證據以昭公信。
記者黃雅琪/綜合報導
台北市中山分局於1月18日晚間11點左右，接獲民眾報案稱遭樓上住戶「妨害安寧」，警方獲報到場後，報案人表示樓上住戶（藝人隋棠）之小孩於家中跑跳玩耍妨害安寧，處理員警於現場有聽見輕微聲響，遂上樓按鈴勸導改善，惟無人應門且聲音已停止。對此，隋棠昨日在臉書發出聲明也提到：「那段警察敲門的影片，我們沒有不開門，而是根本不在家，不知道這件事，因為我們去花蓮過年了⋯（也都有住宿證明）。」
但今日鄰居再回應：「既然隋棠聲稱1月18日前往花蓮旅遊家中無人，也有監視器佐證，本人報警之舉是誣報、找麻煩 ！但根據1月18日當天的新聞顯示，隋棠與導演葉天倫跟其他藝人，在參加她的新片首映會？請隋棠公布旅遊、住宿地點的發票或單據，以昭公信！」
根據電影《詐團圓》首映會當日行程、照片，隋棠確實有出席信義區宣傳活動，時間約落在晚間6點至7點之間，為求謹慎記者求證電影公關隋棠是否有出席首映會，獲得回應：「有啊！那天媒體大家都來了！」另外也向隋棠的經紀人詢問當日確切行程，不過對方表示：「如同昨天棠（隋棠）的發文，因為此事已由法律途徑處理，此後將不再回應了，謝謝大家的關心，謝謝。」因此對於隋棠結束首映會後的行程無法知曉。