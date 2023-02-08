方順吉離婚真相曝！前妻有感情、欠債糾紛：他沒對不起我
40歲台語歌星方順吉昨（7）日無預警爆出離婚，讓外界相當驚訝，由於他和外貌神似陳德容的老婆「小獅」結褵10多年，前年甚至一起走金曲獎紅毯，感情看來不錯，離婚原因啟人疑竇，甚至有人揣測是他出軌、欠債、家暴，都遭到本人否認，沒想到真相跌破眼鏡，小獅出面說出真相，澄清公開離婚原因竟是她有感情及債務問題，讓歌迷相當訝異。
記者江芷稜/綜合報導
方順吉和小獅透過朋友介紹認識，交往後他爆發負面新聞，仍是女友的她也不離不棄，陪他度過難關，由於當時經濟不穩定，意外懷孕時決定忍痛墮胎，小獅談到這段往事，一度難過痛哭，直到2007年再度懷孕，夫妻才決定結婚，攜手邁向人生下一個階段。
這段婚姻期間，方順吉多次在臉書公開放閃，允諾要陪伴老婆一輩子，並經常曬出全家福合照，分享感恩心聲，昨天卻主動曝光離婚消息，且已經分開2年，讓外界相當震撼。但為了3名子女，雙方仍像家人相處，每月都會給前妻15萬元台幣作為家用，盡力做個好爸爸。對於媒體揣測出軌、欠債、家暴等原因，他不願多加評論。
小獅沉默了1天後，在方順吉的臉書文章底下留言，抱歉讓大家擔心，表示和平離婚後夫妻仍像一家人，感情上沒有對錯，前夫依舊努力照顧家庭，盡到當爸爸的責任。為何隱瞞離婚訊息？她語出驚人地說：「2年前不公開是因為顧及3個小孩，且當初阿吉還是有心想把我拉回來」。
她吐露離婚真相，原來問題不在方順吉，「如今決定公開，是因為個人的感情糾紛和債務紛紛影響到他，讓阿吉對我失望了，我很抱歉，阿吉沒有對不起我，他也是個很棒的爸爸，我們還是一樣是3個小孩的爸爸媽媽，不會改變」，希望媒體不要攻擊他。方順吉也很疼惜前妻，強硬表示「所有人麻煩不准說我前妻、三個孩子的媽媽任何一句不是」，勇敢護航前妻。