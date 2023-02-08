名家論壇》錢震宇／少了蘇貞昌的內閣

我是廣告 請繼續往下閱讀
人家常說「新官上任三把火」，陳建仁上任後靜靜悄悄，說他是宅心仁厚嗎？還是只想做好看守角色，學習老莊的無為而治？面對簡任第十四職等，月薪15萬元的運安會主委上班摸魚，還推說是「去宜蘭買牛舌餅慰勞同事」，聽到如此離譜的藉口，陳建仁非但沒震怒懲處，只說3天內給出報告，難道這就是陳建仁說的「溫暖堅韌」？
根據媒體最新調查，有超過8成的民眾不支持陳建仁出任閣揆；對於改善台灣民眾生活，則有超過9成的網友沒信心。陳建仁在一片不看好聲中同意接任閣揆，確實是承擔，畢竟蔡政府執政尾聲，很難扭轉執政不利的局面，但對他來
說既可保有中研院特聘研究員的高薪，又可以擔任全國最高行政首長，「有何損失？」
但從陳建仁上任至今的表現及作為，實在很難有所期待。這點從陳建仁對外談話中，大概也可以看出端倪。
面對運安會主委翹班事件，陳建仁說3天給報告；面對小三通恢復常態化，陳建仁說疫情未明朗，會逐步滾動來檢討；面對還稅於民發現金6000元時，陳建仁也說最快4月，希望朝野能盡快通過特別條例。這顯示陳建仁並未實際掌握權力，無法第一時間作出裁示、樹立權威，「空有閣揆之名，沒有閣揆之實」。既然沒有閣揆之實，閣員自然不會理，又何必介意陳建仁。
屬於英系的陳建仁，個性溫和，去年中才加入民進黨，過去在黨內鮮少介入權鬥，或許就是這「最沒有聲音的特點」，讓蔡英文最後選擇他擔任閣揆，但對上新系的鄭文燦、正國會的林右昌、蘇系的秘書長李孟諺，加上新系的賴清德接任黨主席，陳建仁的黨內份量根本壓不過這些人，更無法說動。就拿最基本的閣員人事任免權，陳建仁都沒有作主的權利，遑論推動政策。
「人必先自重而後人重之」。陳建仁當初說，服務人民就是團隊的信仰，不就應該拋下政黨、派系，好好整頓一番，證明自己存在的價值，不要只是蔡英文的分身跟傳聲筒，否則只會壞了自己過去建立起來的聲譽跟信仰。
少了蘇貞昌的好鬥性跟主導性，讓政治新聞版面頓失焦點，政院重要性被大大看輕，陳建仁若遲遲無法補上，最終必然淪為配角，下場黯然。
●作者：錢震宇／資深媒體人、開放智庫發起人
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄：opinion@nownews.com