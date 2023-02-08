吳若權粉專遭不明人士狹持 「損失百萬」急求助吳淡如
知名作家吳若權6日晚間發現經營13年，擁有33萬人的臉書粉絲團遭駭客入侵，他求助好友吳淡如後，趕緊前往警局報案。經營社群多年的吳若權，與粉絲培養深厚感情，對於自己接下的業務更是嚴格把關，他近日分享使用眼罩的經驗，廣受好評，商品賣爆，因此推測是遭詐騙集團相中，而被駭走自己應有權限。
記者侯家瑜/綜合報導
吳若權發現自己的粉絲專頁，遭位於泰國與越南的不明人士狹持，立刻前往警局報案，途中還巧遇昔日羽球教練、彩券行老闆黃偉祺。黃偉祺得知此事，堅持要陪吳若權前往警局處理，加上遇到士林分局文林派出所的警員趙宥瑋熱情相助，讓原本憂心忡忡的吳若權，瞬間備感欣慰。
近來因為詐騙集團猖獗，許多名人與網紅的臉書都遭駭客入侵，即使已經採用雙重認證，還是難逃一劫。吳若權剛跟吳淡如合作錄製好的2套線上課程，正準備上線推廣，臉書粉專卻在此刻遇劫，他說：「因為長期以來與讀者真誠互動，累積了33萬追蹤，彼此信任度很高，非常擔心詐騙集團偽裝本人設下不實連結，讓粉絲不小心受騙上當。」希望能早日解決。
吳若權過去也有被竊盜的經驗，損失數十萬的財務，但這次是一次在網路遇駭，損失的不只是年度代言百萬以上的收入，同時也是多年來對粉絲的心血付出，與無可估計的個人信譽。目前警方已經受理報案，臉書官方尚未正式回應，吳若權焦急之餘，正積極處理，也希望讀者與粉絲仔細分辨網頁真偽，不要受騙，「期待警方與臉書能夠重視網路安全，一起攜手打擊不法，避免民眾受害。」