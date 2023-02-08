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柯有倫體驗當老派台南人　難忘被「七仙女」伺候做理容

▲柯有倫在《在台灣的故事》體驗當老派台南人。（圖／三立提供）
▲柯有倫在《在台灣的故事》體驗當老派台南人。（圖／三立提供）

記者侯家瑜/綜合報導

柯有倫代班主持三立台灣台《在台灣的故事》四集，該節目從2月9日起，改每週四晚上10:30播出。柯有倫這次介紹旅遊最熱門的台南，但這次不走熱門景點，改走老派路線，帶觀眾一起看「老」台南人他們的生活態度，從吃一頓澎湃的早餐開始，享受高級理容服務，變身台南老紳士後，就前往又潮又復古相館拍張照。

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台南之所以老派，是因為它們最早接觸外界的文化，這次柯有倫特別用不同角度體驗台南老派生活，像一早起床就吃肉粽、體驗台南人為什麼這麼愛洗頭、老式照像館拍照等，這次主持當地導覽者特別要求他穿著西裝現身，原來以前台南人非常注意細節，都愛穿三件式西裝，相當紳士。這一次讓柯有倫對台南不只重新認識，而是更加愛上了台南，台南人對口味的注重還有吃東西的氣氛原來非常講究，「可以天天穿著西裝在台南的路上穿梭，真的是讓我感覺好像在拍一部有老靈魂的電影。」

導覽先生帶柯有倫到一家民國69年就開始營業的美髮店，安排「台南七仙女」為柯有倫打扮，最資深的理容服務仙女都70歲了，一經介紹，柯有倫才知道早期台南人大企業老闆很多，會請外國客人吃飯、酒店喝酒，而對不愛喝酒的客人就帶去洗頭，到現在外國客人還是很多，有的還用手機翻譯App詢問問題，柯有倫這次體驗整套理容，包括洗頭、按摩、做臉，他表示非常敬佩七仙女的精神，因為他們在這份工作上已經差不多做了40年的時間，傳統的按摩手法讓他把疲勞瞬間拋在腦後，柯有倫說：「真希望這樣的理髮廳在每一個城市開分店，相信七仙女絕對可以讓很多男士們的臉都是發光美美的。」

▲柯有倫與照相館老闆。（圖／三立提供）
▲柯有倫（左）與照相館老闆。（圖／三立提供）
柯有倫還去體驗傳統台南人的道地下午茶，竟是澎湃的大腸米血、黑白切再配一瓶啤酒，完全是記憶中的老味道，特別是「蟳丸」這道料理，有網友就開玩笑說：「吃過一次就會上癮，不是台南人最好別嘗試，因為離開台南吃不到怎麼辦。」柯有倫覺得台南的東西這麼好吃，好險只是去工作幾天，如果真的住在台南的話，臉應該會變得更圓，「因為你無法對台南的美食有任何抗拒，加上他們真的很熱情，連走去賣粽子的早餐店都還是老闆請客，老闆還下令不多吃一顆粽子就不准離開。」

▲柯有倫體驗傳統台南人的道地下午茶。（圖／三立提供）
▲柯有倫體驗傳統台南人的道地下午茶。（圖／三立提供）
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