柯有倫體驗當老派台南人　難忘被「七仙女」伺候做理容

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導覽先生帶柯有倫到一家民國69年就開始營業的美髮店，安排「台南七仙女」為柯有倫打扮，最資深的理容服務仙女都70歲了，一經介紹，柯有倫才知道早期台南人大企業老闆很多，會請外國客人吃飯、酒店喝酒，而對不愛喝酒的客人就帶去洗頭，到現在外國客人還是很多，有的還用手機翻譯App詢問問題，柯有倫這次體驗整套理容，包括洗頭、按摩、做臉，他表示非常敬佩七仙女的精神，因為他們在這份工作上已經差不多做了40年的時間，傳統的按摩手法讓他把疲勞瞬間拋在腦後，柯有倫說：「真希望這樣的理髮廳在每一個城市開分店，相信七仙女絕對可以讓很多男士們的臉都是發光美美的。」
柯有倫還去體驗傳統台南人的道地下午茶，竟是澎湃的大腸米血、黑白切再配一瓶啤酒，完全是記憶中的老味道，特別是「蟳丸」這道料理，有網友就開玩笑說：「吃過一次就會上癮，不是台南人最好別嘗試，因為離開台南吃不到怎麼辦。」柯有倫覺得台南的東西這麼好吃，好險只是去工作幾天，如果真的住在台南的話，臉應該會變得更圓，「因為你無法對台南的美食有任何抗拒，加上他們真的很熱情，連走去賣粽子的早餐店都還是老闆請客，老闆還下令不多吃一顆粽子就不准離開。」
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