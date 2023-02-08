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福原愛副教授「空轉17個月」終於開課！校方證實：很榮幸

▲福原愛確定於今年4月開班授課，似乎有意扭轉形象，也獲得青森大學正面肯定。（圖／翻攝自推特@ariyoshiseminar）
▲福原愛確定於今年4月開班授課，似乎有意扭轉形象，也獲得青森大學正面肯定。（圖／翻攝自推特@ariyoshiseminar）

娛樂中心/綜合報導

日本前桌球國手福原愛，於2021年11月獲得青森大學聘請為客座副教授，卻始終沒有開課計畫，再加上婚變出軌風波，其教職人員的身分也飽受外界質疑，甚至傳出被解聘的消息。不過，青森大學公關對外證實，福原愛確定在今年4月開班授課，希望福原愛能傳授學生有意義的課程。

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據日本媒體《女性自身》報導，從青森山田高中畢業的福原愛，在2021年11月被母校系列校「青森大學」聘為客座副教授，至今已經15個月，一名青森大學公關透露，福原愛的課程將在今年4月至9月舉行，不過課綱和內容尚未規畫完成，名稱也還沒決定，不方便透露細節。

公關表示，福原愛是他們系列校畢業生，校方很榮幸能邀請到知名的副教授開班授課，「期待她能傳授學生具有意義的課程內容。」此外，報導也指出，由於福原愛曾陷入不倫戀風波，過去確定聘任客座副教授時，就有學生不看好，「會不會一堂課都還沒上就被解雇了？」

據了解，日本社會普遍對於婚姻出軌、不倫戀相當慎重，再加上福原愛過去是「國民女兒」的形象，當時風波爆發就湧入各界罵聲與撻伐，形象跌到谷底。如今，青森大學校方卻給予福原愛正面肯定，對外證實回歸的消息，也讓福原愛有了扭轉形象的機會，引起日本網友的熱烈討論。（編輯：詹鎰睿）

▲福原愛曬出剪髮照，自嘲「沒有人發現。（圖／翻攝福原愛微博）
▲福原愛近期動作頻頻，不僅更改公司名稱，還發出聲明和解文，要跟橫濱男的前妻道歉。（圖／翻攝福原愛微博）

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