網路刊登違法日租套房訊息　最高罰30萬

我是廣告 請繼續往下閱讀
法制局表示，台灣觀光旅遊業在自由行日益盛行下，旅客透過臉書、部落格、IG等網路媒體，即可輕鬆訂房、規劃行程。繼民宿之後，都會區的「日租套房」如雨後春筍般迅速發展，而所謂的「日租套房」是沒能取得旅館營業執照或登記證，卻非法經營旅遊住宿業務者，許多違法經營業者，抱持僥倖的心態，以為只要不被抓到有營業的事實，便不會受罰，殊不知，以任何宣傳管道提供非法旅宿營業訊息者，也是為法所不許。
法制局長李善植指出，日租套房對於旅客在衛生、消防及建築安全均無保障，因此，為有效根絕非法旅宿業者，106年發展觀光條例增訂未領取營業執照或登記證者，不得以任何宣傳管道提供營業訊息。再次提醒民眾，切勿在網路刊登非法營業訊息，以免觸法受罰，同時民眾在選擇住宿地點的時候，也必須留意投宿的旅宿業是否合法立案，才能保障自已的權益，玩得開心也住得安心。
法制局說明，因違反發展觀光條例55條之1規定，在網路刊登違法日租套房營業訊息遭市府觀光旅遊局裁罰的案件，自106年至111年底，累積的件數有207件，罰鍰金額為621萬元。而遭開罰的民眾或業者，雖以「不知道相關法規」、「不了解其行為為經營旅館業務」、「在網路刊登廣告，不能認定有經營旅館業務之行為」或「網頁刊登是為了增加房屋銷售曝光率，並非實際要做民宿」等理由提起訴願，但多數都不會被市府訴願審議委員會所採納。
因此，民眾或業者若未取得旅宿業執照或登記證，而在網路刊登營業訊息，不以查獲營業事實為必要，就會被認定違反發展觀光條例規定，而受處罰。