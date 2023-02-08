加強工安自律 高市府宣布持續每週2天建築工地聯合稽查
高市府於今(8)日由副市長林欽榮率市府相關局處聯合稽查前金區新建中之建築工程公安執行情形。高市府也宣布將持續執行每週計有2天與相關局處進行建築工地聯合稽查，每週計有3天偕同專業公會進行工地稽查，嚴格督促建築業者設置安全設施，若違規者將立即通知改善，必要時勒令停工並開罰，對營造業者也會追究相關責任。
記者郭凱杰／高雄報導
同時也責成衛生局人員要向工地及公會宣導，在工地販賣酒精性飲料如涉及違反藥事法，會被處以3萬至200萬元罰鍰。經稽查後，該工地各項工安防範措施，仍發現管道間開口及外牆施工架與結構體開口部分未設置護欄等4項缺失，現場已依勞安相關規定處10萬元罰鍰，並立即要求工地限期改善缺失，未改善或改善後仍不符規定者，後續將依建築法及勞安相關規定辦理。
另環保局表示，該案工地，該局則已經共稽查53次，違反噪音管制法共3件，總裁罰金額共新台幣24,000元整，仍呼籲高市各施工單位，注意工地作業之噪音及空污防範，以及遵守環保法令相關規定，以免污染環境，影響鄰近民眾生活品質。今日衛生局稽查結果，工地現場已按規定貼有禁止飲用酒精性飲料及高溫提醒等相關安全衛生等宣導事項，未發現販售酒精性飲料等違法販售藥品情形。
林欽榮今天一行稽查前金區建築工地，稽查工地針對現場安全檢查、聘用職業安全衛生業務主管人員、勞工教育訓練、勞工上工前酒精測試，及設置工地安全衛生設施之加強。