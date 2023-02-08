把日韓櫻花季捧在手！全家櫻花杯亮相 滿額抽賞櫻旅遊金
2月過完年的重頭戲當然就是「櫻花季」了，不僅各大櫻花園區綻放大片粉色，連便利超商也將整個櫻花季放進咖啡杯裡了！全家便利商店攜手旅遊電商KKday，推出期間限定「草莓櫻花聯名杯」，粉色杯身上頭有小小草莓、櫻花花瓣灑落，浪漫指數簡直破表。不僅如此，即日起到3/7到全家消費滿179元，就有一次抽獎機會，最大獎還可將日本、韓國雙人旅遊金抽回家，想趁機衝一波日韓賞櫻的朋友可別錯過機會了！
記者汪睿琦/綜合報導
KKday今（8）日宣布與全家便利商店合作，於店內私品茶商品系列推出「草莓櫻花杯」，仔細看會發現細節滿滿，不僅有小小草莓、櫻花瓣漫天飛舞，還有少女穿著和服、韓服，背景是極富代表性的日本富士山、鳥居，韓國款的則是首爾南山塔等，等於邊喝飲品就把整個日韓櫻花季捧在手中，儀式感滿滿。
不僅有聯名咖啡杯，KKday也宣布即日起到3/7整整一個月在全家消費指定商品額滿179元，就有一次抽獎機會，不僅可以將日本價值35000元/一名、韓國價值25000元/一名的雙人旅遊金抽回家，還有SAKURA櫻花牌近三萬元家電免費抽回家，詳情可上官網掌握第一手資訊。
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