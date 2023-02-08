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把日韓櫻花季捧在手！全家櫻花杯亮相　滿額抽賞櫻旅遊金

▲全家便利商店攜手旅遊電商KKday，推出期間限定「草莓櫻花聯名杯」，粉色杯身上頭有小小草莓、櫻花花瓣灑落，消費滿額還可抽日韓旅遊金。（圖／KKday提供）
▲全家便利商店攜手旅遊電商KKday，推出期間限定「草莓櫻花聯名杯」，粉色杯身上頭有小小草莓、櫻花花瓣灑落，消費滿額還可抽日韓旅遊金。（圖／KKday提供）

記者汪睿琦/綜合報導

2月過完年的重頭戲當然就是「櫻花季」了，不僅各大櫻花園區綻放大片粉色，連便利超商也將整個櫻花季放進咖啡杯裡了！全家便利商店攜手旅遊電商KKday，推出期間限定「草莓櫻花聯名杯」，粉色杯身上頭有小小草莓、櫻花花瓣灑落，浪漫指數簡直破表。不僅如此，即日起到3/7到全家消費滿179元，就有一次抽獎機會，最大獎還可將日本、韓國雙人旅遊金抽回家，想趁機衝一波日韓賞櫻的朋友可別錯過機會了！

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KKday今（8）日宣布與全家便利商店合作，於店內私品茶商品系列推出「草莓櫻花杯」，仔細看會發現細節滿滿，不僅有小小草莓、櫻花瓣漫天飛舞，還有少女穿著和服、韓服，背景是極富代表性的日本富士山、鳥居，韓國款的則是首爾南山塔等，等於邊喝飲品就把整個日韓櫻花季捧在手中，儀式感滿滿。

▲KKday也宣布即日起到3/7整整一個月在全家消費指定商品額滿179元，就有一次抽獎機會，不僅可以將日本價值35000元/一名、韓國價值25000元/一名的雙人旅遊金抽回家。圖為京都賞櫻地。（圖／KKday提供）
▲KKday也宣布即日起到3/7整整一個月在全家消費指定商品額滿179元，就有一次抽獎機會，不僅可以將日本價值35000元/一名、韓國價值25000元/一名的雙人旅遊金抽回家。圖為京都賞櫻地。（圖／KKday提供）
▲釜山鎮海軍港節櫻花季為南韓櫻花季必訪勝地，是韓國最大的櫻花節慶典，可漫步在長達800公尺盛放的鐵路。（圖／KKday提供）
▲釜山鎮海軍港節櫻花季為南韓櫻花季必訪勝地，是韓國最大的櫻花節慶典，可漫步在長達800公尺盛放的鐵路。（圖／KKday提供）
不僅有聯名咖啡杯，KKday也宣布即日起到3/7整整一個月在全家消費指定商品額滿179元，就有一次抽獎機會，不僅可以將日本價值35000元/一名、韓國價值25000元/一名的雙人旅遊金抽回家，還有SAKURA櫻花牌近三萬元家電免費抽回家，詳情可上官網掌握第一手資訊。

今年可說是國門解封的第一年，許多旅客按耐不住紛紛飛往日本、韓國，可說是在日韓走沒兩步就能遇到台灣人。電商Klook也看準這商機，在平台開賣日本福岡軟銀鷹隊球賽門票，榮登「福岡軟銀鷹隊」疫後第一個向海外旅客販賣的旅遊預訂平台。熱愛運動賽事的旅客不用擔心語言隔閡，在Klook就可輕鬆購買2023年賽季各式超值門票，包含瑞穗豪華座位、A指定席、外野指定席等，還可親眼看到軟銀鷹隊特有的獲勝時煙火，幸運的話還有機會在屋頂打開的情況下享受棒球比賽喔！

▲即日起Klook正式開賣日本福岡軟銀鷹隊球賽門票，讓旅客不用擔心語言隔閡即可輕鬆購買。（圖／Klook提供）
▲即日起Klook正式開賣日本福岡軟銀鷹隊球賽門票，讓旅客不用擔心語言隔閡即可輕鬆購買。（圖／Klook提供）
▲旅客還可親眼看到軟銀鷹隊特有的獲勝時煙火，幸運的話還有機會在屋頂打開的情況下享受棒球比賽喔！（圖／Klook提供）
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