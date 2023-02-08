蔡尚樺遊日本「1天4餐」不敢量體重！照片曝光2萬人驚呼
33歲主持人蔡尚樺擁有甜美臉蛋、火辣身材和流利口條，她近日終於放假到日本旅遊，但這幾天在日本狂吃許多美食，一天三餐加上宵夜，讓回家要面對體重機的她突然有點「近鄉情怯」。同時，她也曝光一張全身照，照片一出，2萬人全驚呼：「根本沒變胖」、「瘦了」。
娛樂中心／綜合報導
蔡尚樺昨日在臉書發文，表示終於結束六天五夜的大阪京都行，要回台灣了，「這幾天吃了好多和牛燒肉、海膽、壽司、拉麵，邊吃邊覺得同等級的肉在台灣肯定爆貴，這麼划算非吃不可！搞得每天都是一日三餐加宵夜！」不過每天吃這麼多美食，也讓她不禁擔心起自己的體重，「回家要面對體重機突然就有點近鄉情怯起來」。
除了要面對體重機上的數字，蔡尚樺要面對的，還有銀行本子上面的數字，「之前很機智在匯率0.225時，超前部署換了超多錢。昨天在梅田和心齋橋邊血拼尚存一絲理智，結果就看到新任日本央行總裁為鴿派，日幣將繼續低一段時間的新聞，直接有了失心瘋採買的理由！想到這裡不僅日行2萬步的腳在痛，頭更痛！準備收心好好工作和減重啦」。
最後，她也透露回台灣第一件事就是要買杯珍珠奶茶，並曝光一張在日本拍的美照，只見她臉上化著精緻妝容，身穿杏色毛毛外套，搭配灰色格子褲、白色球鞋和包包，頭上還戴著一頂小熊造型的棕色毛帽，絲毫看不出哪裡胖了，依然窈窕美麗。
貼文及照片一出，已有2.3萬人按讚，網友紛紛留言：「超可愛的」、「女神怎麼樣都是女神」、「不會啦！尚樺還是很瘦～」、「這張完全沒有胖啊」、「太萌了吧」、「美女怎麼看都漂亮」、「氣質美女」、「戴這頂帽子超可愛」、「甜喔」、「不用減重啊，這樣剛剛好」、「瘦了」、「太美」。（編輯：郭佩蓉）