Angelababy復婚沒望！黃曉明搭47歲女製片人「甜摟懷裡」
中國大陸藝人黃曉明與Angelababy 自2022年1月28日官宣離婚，黃曉明先是傳出與網紅葉珂有情愫，近日又被爆料與Angelababy 復婚的消息；只是眾所期盼的「世紀復婚」疑似已經破局，今（8）日，45歲的黃曉明又被爆出與知名女製片人鍾麗芳「親暱互動」，引起外界熱議。
記者黃雅琪/綜合報導
中國大陸狗仔《推理君江小宴》，今日在微博公開一段影片寫下：「黃曉明和女製片人好親密啊！」影片中黃曉明頭戴髮箍、穿著十分休閒，先是在餐廳外面送走一群友人後，又回到餐廳內將女製片人鍾麗芳摟在懷裡，鍾麗芳也小鳥依人的躺在他結實的胸膛上，接著兩人還面對面「貼臉擁抱」舉止非常親密。
一直到深夜11點左右，眾人酒足飯飽後離開餐廳，鍾麗芳先是與其他友人告別，再順勢摟住黃曉明的背部繼續聊天，等到車子來了，黃曉明還很紳士的開車門讓鍾麗芳優先上車，自己再上車坐到她旁邊，兩人一起乘車離開現場。據悉，這名47歲女製片人鍾麗芳，2014年創辦北京君舍文化傳媒有限公司，旗下還有多家子公司，在影視劇方面有所涉及，代表作品有《越光寶盒》、《劍雨》、《無人區》、《將愛情進行到底》等片，是個商界女強人。