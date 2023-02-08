隋棠老公不忍了！怒曬前住戶私訊　控惡鄰拿榔頭威嚇小孩

隋棠遭控惡鄰！歐陽靖揭「真實事件」扯爆：樓上沒人敢住

▲藝人隋棠（左）遭控「惡鄰居」，對此，女星歐陽靖（右）也發文，分享親身經驗與真實故事。（圖／翻攝自隋棠、歐陽靖臉書）
▲藝人隋棠（左）遭控「惡鄰居」，對此，女星歐陽靖（右）也發文，分享親身經驗與真實故事。（圖／翻攝自隋棠、歐陽靖臉書）

娛樂中心／綜合報導

藝人隋棠和老公Tony、3名子女去年搬到大直樓中樓豪宅，豈料卻遭鄰居控訴時常製造噪音，多次勸說溝通都無效，爆出「惡鄰居」風波。對此，她昨（7）日晚間也發出千字文反擊，稱對方歇斯底里、長期干擾；鄰居夫妻今（8）日也再度列出7大聲明，並揚言提告，雙方各執一詞，風波仍持續延燒。對此，女星歐陽靖也揭開親身經歷，並標記隋棠帳號，感嘆：「沒有人想跟鄰居交惡」。

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▲隋棠遭指控是「惡鄰居」。（圖／翻攝自隋棠FB）
▲隋棠遭指控是「惡鄰居」。（圖／翻攝自隋棠FB）
歐陽靖今日在臉書發文，表示身為「野生短吻鱷」家長，她能做的就是盡量把孩子帶出去戶外消耗體力，在家時也都陪著他玩黏土、看電視、進行靜態活動，盡量避免孩子製造噪音。雖然在室內時間已經不多，但孩子喜歡跳來跳去，還常常大聲唱歌跟大笑，「好險我家樓下鄰居做的是日夜顛倒的居家工作！他工作的時候新醬都在睡覺，而他睡覺的時候新醬都在上學」。

▲歐陽靖籲大家珍惜單身時期的過年。（圖／歐陽靖臉書）
▲歐陽靖在臉書發文分享自身經驗。（圖／翻攝自歐陽靖臉書）
歐陽靖透露自己偶遇鄰居時，還會主動向對方表示：「我們家小孩有吵到你的話一定要告訴我喔！」結果鄰居說自己什麼也沒聽見，讓她鬆了一口氣，「原來是個超熟睡的人，我們運氣也太好！千金難買好鄰居，因為好鄰居讓我這個新手媽媽的育兒壓力小了非常非常非常多。家有好動幼兒的心理壓力很大，因為我真的很擔心遇到對聲音敏感的鄰居」。

她回想起以前在台北住的50年屋齡的老公寓，隔音不太好，曾聽過附近有一戶鄰居因健康因素在居家療養，時不時就報警抗議樓上太吵，但警察來按了門鈴，結果樓上住戶根本就在睡覺。員警後來不堪其擾，被舉報的住戶也氣到搬家。後來換了一家三口的外國人家庭租在他家樓上，豈料他居然跑去威脅對方：「中華民國法律規定10點以後不能發出聲音！」外籍家庭不想惹事，選擇搬走。

當時里長花了很多時間精力去協調，規勸那位住戶要不要找鄉下地方休養？但都沒有結果，他就是堅持住在那裡，然後把自己樓上租房的住戶都趕走。她最近得知那位住戶終於搬到鄉下，但他樓上也沒人敢住了，因為不知他何時會回來。

▲隋棠遭鄰居控訴放任3個孩子製造噪音，但她澄清自己家中作息簡單規律，反指鄰居歇斯底里，雙方各執一詞。（圖／翻攝自隋棠臉書）
▲隋棠遭鄰居控訴放任3個孩子製造噪音，但她澄清自己家中作息簡單規律，反指鄰居歇斯底里，雙方各執一詞。（圖／翻攝自隋棠臉書）
歐陽靖說，看到這幾天隋棠的事件才想到這件事，她也忍不住表示：「沒有人想跟鄰居交惡，但每個人對噪音的感受不同，基準點不一的情況下根本無法好好協調。」更坦言自己在憂鬱症時期也對聲音非常敏感，「連開啟日光燈的電流聲都會令我不舒服，更別說小孩子的笑鬧或哭聲，我真的會崩潰…感恩一切好因緣，我現在只要無壓地享受海浪聲跟美食就好了，希望樓下鄰居永遠不要搬家啊」。（編輯：郭佩蓉）

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