隋棠遭控惡鄰！歐陽靖揭「真實事件」扯爆：樓上沒人敢住

我是廣告 請繼續往下閱讀
歐陽靖透露自己偶遇鄰居時，還會主動向對方表示：「我們家小孩有吵到你的話一定要告訴我喔！」結果鄰居說自己什麼也沒聽見，讓她鬆了一口氣，「原來是個超熟睡的人，我們運氣也太好！千金難買好鄰居，因為好鄰居讓我這個新手媽媽的育兒壓力小了非常非常非常多。家有好動幼兒的心理壓力很大，因為我真的很擔心遇到對聲音敏感的鄰居」。
她回想起以前在台北住的50年屋齡的老公寓，隔音不太好，曾聽過附近有一戶鄰居因健康因素在居家療養，時不時就報警抗議樓上太吵，但警察來按了門鈴，結果樓上住戶根本就在睡覺。員警後來不堪其擾，被舉報的住戶也氣到搬家。後來換了一家三口的外國人家庭租在他家樓上，豈料他居然跑去威脅對方：「中華民國法律規定10點以後不能發出聲音！」外籍家庭不想惹事，選擇搬走。
當時里長花了很多時間精力去協調，規勸那位住戶要不要找鄉下地方休養？但都沒有結果，他就是堅持住在那裡，然後把自己樓上租房的住戶都趕走。她最近得知那位住戶終於搬到鄉下，但他樓上也沒人敢住了，因為不知他何時會回來。
歐陽靖說，看到這幾天隋棠的事件才想到這件事，她也忍不住表示：「沒有人想跟鄰居交惡，但每個人對噪音的感受不同，基準點不一的情況下根本無法好好協調。」更坦言自己在憂鬱症時期也對聲音非常敏感，「連開啟日光燈的電流聲都會令我不舒服，更別說小孩子的笑鬧或哭聲，我真的會崩潰…感恩一切好因緣，我現在只要無壓地享受海浪聲跟美食就好了，希望樓下鄰居永遠不要搬家啊」。（編輯：郭佩蓉）