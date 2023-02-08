隋棠遭控擾鄰！吳宗憲住豪宅討好整棟樓 曝自家獨有密室
隋棠和老公Tony以及3名子女，去年搬到大直億元樓中樓豪宅，日前被樓下住戶控訴時常製造噪音擾民，隋棠則稱該鄰居惡意找碴、長期騷擾，雙方各說各話。而談及隋棠豪宅，也被女兒吳姍儒笑虧是「惡鄰居」的吳宗憲，今（8）日出席節目《小明星大跟班》開棚錄影時，表示自己和整棟樓都是好友，也透露自家有特別的密室。
記者侯家瑜/台北報導
去年初嫁人的吳姍儒，與CEO老公王陽開的新家目前還在裝潢，該豪宅一戶價值2億左右，裝潢費就燒了3000多萬，吳宗憲當時就買下2戶，自己住在女兒樓上，笑說之後會在陽台設消防梯，以後就能直接從外側走下樓，到女兒家作客，隨後又感性地說：「她們都很愛我啦！我這一生也沒有看過，比我當得更好的爸爸。」
吳宗憲一開口就說金句，他認為千金買房，萬金買鄰，所以和整棟樓的鄰居都打好關係，「我們這邊的住戶，素質應該是全北市最高的，我們很珍惜這些鄰居。」認為小孩是國家未來的主人翁，大人們彼此相互容忍一下，建議大家若有需要，育嬰室可以使用隔音海綿，也透露自家比較不會吵到其他人的原因，「我們家有特別的密室，就是雙重的隔音玻璃，牆也比較厚。」
吳宗憲還笑說每次到吳姍儒家，就會被她與老公的粉紅泡泡閃瞎，「夫妻倆每天都在上演韓劇，她（吳姍儒）懷孕後整個人變很漂亮，第一次看她這麼美。」吳宗憲也說吳姍儒預計下月就會生，所以4月會舉辦「雙彌月聚會」，一起幫大女兒和二女兒的寶寶慶祝，還會順便送上大禮。