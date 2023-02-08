隋棠老公不忍了！怒曬前住戶私訊　控惡鄰拿榔頭威嚇小孩

隋棠遭控擾鄰！吳宗憲住豪宅討好整棟樓　曝自家獨有密室

▲隋棠遭控惡鄰居，吳宗憲（中）分享與鄰居關係，左為宋羽葤、右為鹿希派。（圖／記者陳思誼攝）
▲隋棠遭控惡鄰居，吳宗憲（中）分享與鄰居關係，左為宋羽葤、右為鹿希派。（圖／記者陳思誼攝）

記者侯家瑜/台北報導

隋棠和老公Tony以及3名子女，去年搬到大直億元樓中樓豪宅，日前被樓下住戶控訴時常製造噪音擾民，隋棠則稱該鄰居惡意找碴、長期騷擾，雙方各說各話。而談及隋棠豪宅，也被女兒吳姍儒笑虧是「惡鄰居」的吳宗憲，今（8）日出席節目《小明星大跟班》開棚錄影時，表示自己和整棟樓都是好友，也透露自家有特別的密室。

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▲隋棠遭鄰居控訴放任3個孩子製造噪音，但她澄清自己家中作息簡單規律，反指鄰居歇斯底里，雙方各執一詞。（圖／翻攝自隋棠臉書）
▲隋棠近日遭鄰居檢舉製造噪音擾民。（圖／隋棠臉書）
去年初嫁人的吳姍儒，與CEO老公王陽開的新家目前還在裝潢，該豪宅一戶價值2億左右，裝潢費就燒了3000多萬，吳宗憲當時就買下2戶，自己住在女兒樓上，笑說之後會在陽台設消防梯，以後就能直接從外側走下樓，到女兒家作客，隨後又感性地說：「她們都很愛我啦！我這一生也沒有看過，比我當得更好的爸爸。」

吳宗憲一開口就說金句，他認為千金買房，萬金買鄰，所以和整棟樓的鄰居都打好關係，「我們這邊的住戶，素質應該是全北市最高的，我們很珍惜這些鄰居。」認為小孩是國家未來的主人翁，大人們彼此相互容忍一下，建議大家若有需要，育嬰室可以使用隔音海綿，也透露自家比較不會吵到其他人的原因，「我們家有特別的密室，就是雙重的隔音玻璃，牆也比較厚。」

▲隋棠遭控惡鄰，吳宗憲分享自己與整棟樓的鄰居都打好關係。（圖／記者侯家瑜攝）
▲吳宗憲和整棟樓的鄰居都打好關係。（圖／記者侯家瑜攝）
吳宗憲還笑說每次到吳姍儒家，就會被她與老公的粉紅泡泡閃瞎，「夫妻倆每天都在上演韓劇，她（吳姍儒）懷孕後整個人變很漂亮，第一次看她這麼美。」吳宗憲也說吳姍儒預計下月就會生，所以4月會舉辦「雙彌月聚會」，一起幫大女兒和二女兒的寶寶慶祝，還會順便送上大禮。
 

▲吳姍儒的老公王陽開（左）露臉，帥氣模樣激似佐藤健。（圖／翻攝自吳姍儒FB）
▲吳姍儒（右）與老公王陽開（左）目前住在吳宗憲樓下。（圖／吳姍儒臉書）

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