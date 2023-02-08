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石研室×師園推「鹽酥雞麻辣鍋」　Mr.Wish手搖飲也加辣

▲夜市小吃「師園」蒜味鹽酥雞，和主打台式爆炒石頭火鍋的「石研室」，2/8～3/31聯手打造蒜你狠「爆炒鹽酥雞石頭鍋」及 辣個鍋「麻辣鍋尬鹽酥雞」；活動期間消費任一鍋物，可以49元優惠價加購「師園鹽酥雞」。Mr.Wish鮮果茶玩家也與這一鍋皇室秘藏鍋物，聯名推出「辣辣檸檬綠」與「辣芝芝烏龍」2款麻辣鍋手搖飲，嗜辣控可挑戰「加辣」版本。（圖／記者蕭涵云攝）
▲夜市小吃「師園」蒜味鹽酥雞，和主打台式爆炒石頭火鍋的「石研室」，2/8～3/31聯手打造蒜你狠「爆炒鹽酥雞石頭鍋」及 辣個鍋「麻辣鍋尬鹽酥雞」；活動期間消費任一鍋物，可以49元優惠價加購「師園鹽酥雞」。Mr.Wish鮮果茶玩家也與這一鍋皇室秘藏鍋物，聯名推出「辣辣檸檬綠」與「辣芝芝烏龍」2款麻辣鍋手搖飲，嗜辣控可挑戰「加辣」版本。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/台北報導

最強台味聯名了！大家熱愛的夜市小吃「師園」蒜味鹽酥雞，和主打台式爆炒石頭火鍋的「石研室」，竟然聯手打造鹽酥雞麻辣鍋！ 全新限定蒜你狠「爆炒鹽酥雞石頭鍋」及辣個鍋「麻辣鍋尬鹽酥雞」，2/8～3/31超香開鍋。活動期間到店消費任一鍋物，還可以49元優惠價加購「師園鹽酥雞」一份。而Mr.Wish鮮果茶玩家也與這一鍋皇室秘藏鍋物，聯名推出「辣辣檸檬綠」與「辣芝芝烏龍」2款麻辣鍋手搖飲，嗜辣控還有「加辣」版本可挑戰。

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台灣人有多愛吃火鍋？據統計國內一年擁有400億的火鍋商機，難怪各家業者不斷推陳出新，打造新口味也刺激新話題，搶攻饕客的胃。2016年成立於台中的石研室，主打台式爆炒石頭火鍋，並將大家熟悉的台灣料理入鍋爆炒後，打造成獨創的特色石頭火鍋風味。開春找來超夯的蒜味鹽酥雞品牌「師園」聯名，打造最對味的蒜你狠「爆炒鹽酥雞石頭鍋」，更結合台灣人的最愛，辣個鍋「麻辣鍋尬鹽酥雞」直接把鹽酥雞煮進麻辣鍋底！

曾獲得網路票選台灣必吃五大鹽酥雞之一稱號，師園鹹酥雞擁有40年歷史，嚴選台灣優質雞肉，強調業界最薄裹粉技術搭配獨家中藥配方醃漬，提升口感與肉香，特別將胡椒鹽加入炸粉、打造的濃郁嗆蒜口味，是大家一吃就忘不了的主因。師園門市總是大排長龍、更是外送平台熱夯店家，還特別推出「師園鹽酥雞冷凍包」甚至餅乾包，在家不出門也能開吃。

▲石研室X師園「麻辣鍋尬鹽酥雞」每鍋優惠408元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲石研室X師園「麻辣鍋尬鹽酥雞」每鍋優惠408元（原價480元）。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「爆炒鹽酥雞石頭鍋」每鍋優惠368元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「爆炒鹽酥雞石頭鍋」每鍋優惠368元（原價430元）。（圖／記者蕭涵云攝）
這次聯名石研室的蒜你狠「爆炒鹽酥雞石頭鍋」，先將蒜頭及洋蔥先放入石頭鍋中炒香，再加進鹽酥雞一起爆炒，入鍋迸發的香氣整間店都聞得到，再沖入以蔬果及大骨熬煮的經典原湯，不只湯頭更醇厚，鹽酥雞的蒜香與肉香也都加倍吸引人。

而辣個鍋「麻辣鍋尬鹽酥雞」，則使用辣椒、花椒、大紅袍及數種中藥材熬煮的麻辣鍋底，煮出湯頭溫潤的清辣口味，將整包師園鹽酥雞涮入鍋中，和鴨血與嫩豆腐一起吸附香麻湯汁，浸潤後的鹽酥雞表皮鬆軟、微麻微辣，吃起來近似排骨酥的咬感；推薦喜愛酥脆口感的人，鹽酥雞下鍋後可以不要煮太久，更保有外皮口感與師園經典的蒜香。

石研室X師園全新限定蒜你狠「爆炒鹽酥雞石頭鍋」及 辣個鍋「麻辣鍋尬鹽酥雞」，2/8～3/31超香開鍋。活動期間到店消費任一鍋物，還可以49元優惠價（原價79元）加購「師園鹽酥雞」一份。

另外，Mr.Wish鮮果茶玩家也與這一鍋皇室秘藏鍋物聯名，推出「辣辣檸檬綠」與「辣芝芝烏龍」2款以「麻辣鍋」為主題的手搖飲。清爽檸檬綠茶以這一鍋獨家研發的秘製辣椒粉提味，鹹香辣感搭配檸檬甜酸碰撞出趣味；「辣芝芝烏龍」則是鹹味奶蓋口味，將Mr.Wish淺焙小焙烏龍基底，搭配綿密芝士奶蓋後再撒上這一鍋秘製辣椒粉及燈籠椒，麻辣香氣十足！

嗜辣控還可以加10元挑戰「加辣」版本。現在凡至Mr.Wish門市消費滿200元，還贈送價值600元聯名的優惠券，包含這一鍋皇室秘藏鍋物的「肉品兌換券」、及Mr.Wish的人氣商品「現金折價券」，（數量有限，贈完為止）。

▲石研室聯手師園，把夜市小吃鹽酥雞拿來爆炒成火鍋。（圖／記者蕭涵云攝）
▲石研室聯手師園，把夜市小吃鹽酥雞拿來爆炒成火鍋。（圖／記者蕭涵云攝）
▲鹽酥雞入鍋烹煮程度，可視喜歡的口感而定。（圖／記者蕭涵云攝）
▲鹽酥雞入鍋烹煮程度，可視喜歡的口感而定。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「爆炒鹽酥雞石頭鍋」附有三款丸子；「麻辣鍋尬鹽酥雞」給兩大塊鴨血、嫩豆腐。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「爆炒鹽酥雞石頭鍋」附有三款丸子；「麻辣鍋尬鹽酥雞」給兩大塊鴨血、嫩豆腐。（圖／記者蕭涵云攝）
▲石研室擁有自助吧可無限享用蔬菜、火鍋料，還能自己配肉燥飯。（圖／記者蕭涵云攝）
▲石研室擁有自助吧可無限享用蔬菜、火鍋料，還能自己配肉燥飯。（圖／記者蕭涵云攝）
▲Mr.Wish聯名這一鍋，左起：辣辣檸檬綠65元、辣芝芝烏龍75。（圖／Mr.Wish提供）
▲Mr.Wish聯名這一鍋，左起：辣辣檸檬綠65元、辣芝芝烏龍75元。（圖／Mr.Wish提供）

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