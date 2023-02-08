回應拜登國情咨文！中國外交部：反對以競爭定義中美關係
美國總統拜登今發表就職後第二份國情咨文，此前外界高度關注他對中美關係的說法，尤其是中美雙方正為了「間諜氣球」有所交鋒。中國外交部發言人毛寧稍早也針對拜登的發言進行回應，其中中國強調「反對美方以『競爭』定義中美關係」，打著競爭旗號對一國進行污蔑抹黑。
國際中心楊智傑／綜合報導
拜登發表國情咨文前夕，中國聲稱民用無人飛艇「不受影響地」飄進美國領空，這顆能裝載監視設備的「間諜氣球」引發美國政壇與輿論的大肆討論。拜登在演談中儘管未提及氣球事件並稱為了美國利益願與中國合作，但仍態度堅定地表示如果中國威脅到美國主權，將會為了保護國家採取行動，「絕不要賭美國會輸」。
對此，中國外交部發言人毛寧8日於記者會回應表示，中國一向認為「中美關係不是你輸我贏、你興我衰的零和博弈」，中美各自取得成功，對彼此是機遇而不是挑戰。寬廣的地球完全容得下中美各自發展、共同繁榮。
話鋒一轉，毛寧表示中國並不迴避、也不懼怕競爭，「但反對以競爭定義整個中美關係，打著競爭的旗號對一國進行污蔑抹黑，限制別國的正當發展權利，甚至不惜損害全球產業鏈、供應鏈，這不是一個負責任大國的所為。」
最後，毛寧強調，「一個健康穩定的中美關係符合兩國人民的根本利益，也是國際社會的普遍期待」，並稱中國將按照習近平提出的相互尊重、和平共處、合作共贏三原則來處理中美關係，同時也將堅定捍衛中國的主權、安全、發展利益；呼籲美方應該樹立客觀理性的對華認知，奉行積極務實的對華政策，與中方一道推動中美關係重回健康穩定發展的軌道。