台東鳳梨釋迦冰淇淋銷日！3月東京食品展將亮相

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胡忠一說明，鳳梨釋迦是臺灣最具代表性的水果之一，盛產期為12月至翌年4月，其果肉潔白如玉、口感Q彈，甜蜜中帶著微酸，含有豐富維生素、礦物質、蛋白質及膳食纖維等營養成分。
台灣鳳梨釋迦在2022年遭到中國暫停輸入，農委會射出內銷、外銷及加工三支箭穩定產銷，本次在加工方面，胡忠一分享，感謝團隊在短時間內研發很多技術，鳳梨釋迦果肉很白，如果經過高溫就會變成褐色，因此改採低溫加工，果乾就能呈現白色。
此外，胡忠一也提到，日本議員澀谷正文對於鳳梨釋迦相關加工產品的潛力相當有信心，已媒合日本自然屋物產株式会社採購臺灣的鳳梨釋迦，結合日本北海道富良野乳品，共同研發創新口味的鳳梨釋迦牛奶冰淇淋，預計於今年3月在日本東京食品展正式亮相，未來將透過日本當地賣場通路及樂天、Amazon等電商上架販售。
胡忠一表示，為提升果品多元利用，憑藉成熟的加工技術讓消費者全年都可以享用鳳梨釋迦的美味，農糧署輔導臺東縣農會與中興大學技轉合作，生產包括鳳梨釋迦果乾、氣泡飲等加工產品，將在台東縣各農會超市據點全面上架供消費者選購，另外為服務無法親臨臺東的消費者，也可以透過「臺東鳳梨釋迦」網頁訂購加工產品及鮮果。
胡忠一呼籲，國內鳳梨釋迦正值產季，量質均優，富含膳食纖維及維生素等多種營養素，鮮食的鳳梨釋迦在室温下約3至5天可自然軟熟，用手輕壓，如有微軟即可食用，歡迎民眾多加選購當季甜蜜的鳳梨釋迦及相關加工品，以行動支持農民。