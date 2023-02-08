「開心鬼」黃百鳴合體鳳南小隊！《想見你》柯佳嬿快嚇死
電影《想見你》票房突破億萬大關，年節期間飛往南韓宣傳，4日鳳南小隊又全員空降香港，製片人麻怡婷攜鳳南小隊柯佳嬿、許光漢、施柏宇一同飛抵香港出席首映會，也成為香港疫情後首部到港宣傳的電影，現場吸引眾多香港記者、粉絲參與。
記者黃雅琪/綜合報導
鳳南小隊還意外遇見香港電影監製、導演兼演員「開心鬼」黃百鳴，柯佳嬿激動分享：「看到黃百鳴大哥，我快要嚇死了，成長時期看了很多港片，沒想到有一天會見到本人，黃百鳴大哥本人看起來狀態很好，因為在港片中很常看到他，所以第一眼看到本人不會有陌生的感覺，反而覺得熟悉親切，也聽說有很多香港藝人過來看，謝謝他們，希望他們都喜歡。」許光漢也分享：「看到黃百鳴大哥，彷彿回到小時候看開心鬼的時光，看到小時候記憶中的人物，真的很吃驚！」施柏宇則表示「到能看見黃百鳴大哥，現在還是覺得不可思議。」
演員也分享對香港電影的印象，柯佳嬿說：「印象深刻的香港電影，包含了《家有囍事》、《重慶森林》、《甜蜜蜜》、《金枝玉葉》，港片既多元也非常好看，出發前又特別重溫了《春嬌與志明》。」講到美食，柯佳嬿列出超多美食清單：「想吃砵仔糕，因為在香港電影裡看過，也想去茶餐廳吃菠蘿油、喝凍檸茶、各式點心跟飲品，也想吃一些街邊小吃，有時間的話想去衝浪滑板的場地看看。」繼韓國烤腸之後，施柏宇笑說最期待香港凍檸茶跟烘培點心，許光漢也許願想要吃菠蘿油、鏞記燒鵝、燉奶。《想見你》電影版也2月9日、10日，將分別於香港、越南正式上映。