別害羞！單身狗情人節「住飯店送TENGA」 朝聖巨型CUP塔
情人節無處不充滿粉紅泡泡，對孤單的單身狗們實在太不公平了，小鹿文娛與日本性健康品牌TENGA合作，推出「單身狗、獨身貓限定」的單身情人節活動，凡2/9～2/14單人入住飯店「路徒Plus行旅」，即可免費獲得「TENGA 可可風味糖」乙個。瞄準情人節甜蜜商機，TENGA還推出全新普普風TENGA可可風味糖，並首度引進「TENGA CHOCO快閃巧克力餐車」入駐ATT 4 FUN一樓戶外美式餐車區；還可朝聖巨型TENGA可可風味糖CUP塔。
記者蕭涵云/台北報導
小鹿文娛旅宿集團常推出趣味活動「顛覆旅宿印象」，今年情人節跨界與日本性健康品牌TENGA合作，攜手重新定義情人節，希望鼓勵大家都要好好愛自己，單身族也能開心過情人節。便推出「單身狗、獨身貓限定」的單身情人節活動，凡2/9～2/14單人入住「路徒Plus行旅」主題館、站前館，即可免費獲得「TENGA 可可風味糖」乙個，（每日限量20個）；情人節當天並線上加碼抽出5組（三入）禮盒。
TENGA每年情人節都會推出限定產品「TENGA CHOCO可可風味糖」，今年與知名畫師ボブa.k.aえんちゃん合作，以City Pop風格推出普普漫畫風格的新包裝，搭配可可基底的「脆粒檸香」、「脆粒草莓」、「爽脆原味」3種口味。
歡慶開賣，還首度引進「TENGA CHOCO快閃巧克力餐車」入駐ATT 4 FUN一樓戶外美式餐車區，四樓店鋪則堆起巨型TENGA可可風味糖CUP塔。一次購買TENGA可可風味糖CUP三入組，即可參加四樓店鋪扭蛋贈獎；於官網購買還可參與樂透活動，有機會把最大獎30日份TENGA產品帶回家。「路徒Plus行旅」也同步於大廳展出高達220CM的「巨型TENGA可可風味糖CUP塔」，搭配飯店內的美式餐車與星空電影院，成為另類情人節打卡焦點。
另外，比利時皇室御用巧克力品牌GODIVA，情人節前夕推出限量草莓系列，清新草莓甜中透酸的滋味與頂級濃郁巧克力結合，難以抗拒的夢幻甜品回歸！以以GODIVA白巧克力為基底的「草莓巧克力霜淇淋」、「草莓霜淇淋」甜筒邊緣還沾上乾燥草莓顆粒，並灑上帶有莓果酸香的草莓粉，多重草莓風暴；「草莓奶昔」則帶有草莓清香混合有白巧克力奶昔的醇厚奶香，頂端並以白色鮮奶油點綴草莓粉及草莓顆粒。