情人節開房戰場！2大知名摩鐵賣翻　「這間」到3月都爆滿

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說到最知名的汽車旅館，許多人應該就會聯想到坐落於大直美麗華商圈的薇閣精品旅館，於民國89年（西元2000年）開業至今已23年仍屹立不倒，以私人豪宅作為概念，不僅是情人節約會首選，也有不少民眾跨年包房開轟趴，想逛街、看電影的話，美麗華商場就在隔壁，正對面還有捷運劍南路站，地理位置相當方便。
情人節檔期將至，薇閣精品旅館表示目前2/13、2/14都尚有空房，13日休息與住宿訂房都比照平日價位辦理，價位分別落在1300-2200元、3500-5600元；至於14日情人節當天，業者表示比照假日價位辦理，旅客若要休息以2個半小時起跳，要再多加200元費用，住宿則要多加400元；另業者也說，情人節當天無法使用任何優惠券，記得訂房時就別再跟櫃台小姐凹了喔。
天豪屋
坐落在忠孝東路五段的天豪屋，是天閣酒店集團旗下汽車旅館品牌，以時尚奢華為主打，館內「主題車房」更是全台首創，旅客可以直接將車開入專用車梯直達客房，並且一次只提供一台車出入，隱密性極高。天豪屋不只有隱密性，房間內奈米氣泡溫泉也是不少房客慕名的原因。
不過可惜的是，目前經過實際去電以及官網查詢，情人節檔期都已經沒有空房，一直到3月恐怕都沒有房，業者也沒透露能排隊候補，恐怕要讓民眾失望了。