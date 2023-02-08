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情人節開房戰場！2大知名摩鐵賣翻　「這間」到3月都爆滿

▲台北市內有不少間汽車旅館主打高級享受，價位還比高級飯店便宜許多，更有KTV包廂等選擇，讓你在房間內就能享受休閒設施還極具隱密性。圖為薇閣精品旅館。（圖／翻攝自薇閣官網）
▲台北市內有不少間汽車旅館主打高級享受，價位還比高級飯店便宜許多，更有KTV包廂等選擇，讓你在房間內就能享受休閒設施還極具隱密性。圖為薇閣精品旅館。（圖／翻攝自薇閣官網）

記者汪睿琦/綜合報導

情人節將至，不少民眾會選擇與情人相約「開房間」享受二人世界，各大飯店情人房專案琳瑯滿目，不少間高級飯店一推出就造成搶購一空，想訂房的情人們就只能打退堂鼓？其實還有不一樣的選擇！台北市內就有不少間汽車旅館主打高級享受，價位還比高級飯店便宜許多，更有KTV包廂等選擇，讓你在房間內就能享受休閒設施還極具隱密性。《NOWnews今日新聞》實際詢問坐落在台北市精華地段的薇閣精品旅館，業者表示情人節檔期都還有空房，只不過情人節檔期會再貴個200元；坐落在信義區的天豪屋目前則銷售一空，到3月都查不到空房，若民眾想訂房可能要抓緊腳步囉！ 

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薇閣精品旅館 大直旗艦店

說到最知名的汽車旅館，許多人應該就會聯想到坐落於大直美麗華商圈的薇閣精品旅館，於民國89年（西元2000年）開業至今已23年仍屹立不倒，以私人豪宅作為概念，不僅是情人節約會首選，也有不少民眾跨年包房開轟趴，想逛街、看電影的話，美麗華商場就在隔壁，正對面還有捷運劍南路站，地理位置相當方便。

情人節檔期將至，薇閣精品旅館表示目前2/13、2/14都尚有空房，13日休息與住宿訂房都比照平日價位辦理，價位分別落在1300-2200元、3500-5600元；至於14日情人節當天，業者表示比照假日價位辦理，旅客若要休息以2個半小時起跳，要再多加200元費用，住宿則要多加400元；另業者也說，情人節當天無法使用任何優惠券，記得訂房時就別再跟櫃台小姐凹了喔。

▲ 薇閣目前還有空房，不過情人節檔期需額外多加200及400元。（圖／翻攝自薇閣官網）
▲ 薇閣目前還有空房，不過情人節檔期需額外多加200及400元。（圖／翻攝自薇閣官網）
天豪屋

坐落在忠孝東路五段的天豪屋，是天閣酒店集團旗下汽車旅館品牌，以時尚奢華為主打，館內「主題車房」更是全台首創，旅客可以直接將車開入專用車梯直達客房，並且一次只提供一台車出入，隱密性極高。天豪屋不只有隱密性，房間內奈米氣泡溫泉也是不少房客慕名的原因。

不過可惜的是，目前經過實際去電以及官網查詢，情人節檔期都已經沒有空房，一直到3月恐怕都沒有房，業者也沒透露能排隊候補，恐怕要讓民眾失望了。

▲ 天豪屋為天閣酒店旗下汽車旅館品牌，館內氣泡溫泉浴缸是許多人慕名前往的目標。（圖／翻攝自天閣酒店官方臉書）
▲ 天豪屋為天閣酒店旗下汽車旅館品牌，館內氣泡溫泉浴缸是許多人慕名前往的目標。（圖／翻攝自天閣酒店官方臉書）

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