玩具槍業者推動全民國防　成立教育中心傳授射擊技巧

俄羅斯入侵烏克蘭屆滿1周年，引發國人居安思危意識，不少民團舉辦全民國防課程，盼民眾承平時期做好準備。由民間業者在新北五股成立全民國防射擊教育中心，除了以仿真玩具槍讓民眾了解槍械原理，更陳列中共軍服與仿真玩具槍，教導民眾敵我識別。
記者呂炯昌／新北報導
台灣為玩具槍生產大國，全球7成玩具槍來自台灣，由中華民國玩具槍協會成立的全民國防射擊教育中心，深耕生存遊戲領域多年，近年與軍方招募單位及學校合作，舉辦玩具槍使用、戰場基礎急救等全民國防體驗，頗受青年學子好評。
中華民國玩具槍協會位於新北市五股工業區內的據點，除有玩具槍靶場外，現場陳展國軍迄今的仿真槍械，及各國各式各樣仿真玩具槍，甚至還有1970至2020年的「中共軍服演變」、95/97式自動步槍、QBZ-191自動步槍等仿真玩具槍械，盼讓前來體驗玩具槍的民眾能夠學會敵我識別。
海軍自願役退伍、曾赴美國參加紀德級艦接艦的營運長熊麒勝表示，俄烏戰爭過後許多民眾開始關心「自己能夠做些什麼」，為了讓民眾能夠理解基礎槍械原理及手感，現場所提供玩具槍械的重量，均與真實槍械的重量相當，唯一差別在於無法發射實彈。
針對黑熊學院也在推廣全民國防教育，熊麒勝表示，「目標都是一致，我們走得是軍事歷史教育，就是讓民眾在承平時期做好準備，只是方法不同而已」。