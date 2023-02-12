7-11草莓季「第2件5折」棒棒糖9元　萌吃蠟筆小新雲朵燒

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大人小孩都愛的蠟筆小新竟然可以吃下肚，口感蓬鬆且柔軟有如雲朵般的「蠟筆小新草莓雲朵燒」，烙印有可愛小新臉孔的外皮，吃起來介於戚風蛋糕與銅鑼燒之間，內餡則使用北海道LUXE奶油乳酪，及鍋煮草莓和覆盆莓新鮮果醬，打造輕盈且香濃的奶油，入口即化。原價59元/個，2/14前第2件省10元，還可搭配其他手工甜點或烘焙草莓季商品。
7-11獨家！聯名「櫻桃小丸子草莓綜合果茶」兩件8折、三件77折
SUNFRIEND MOUTH超萌日本卡通聯名新品，首次推出「櫻桃小丸子草莓綜合果茶」，於7-11獨家上市。使用日本福岡甘王草莓，搭配錫蘭紅茶調和出微酸微甜滋味，外包裝正反兩面有著兩款不同的小丸子表情，側面還有最愛的爺爺心之俳句「這酸甜，這香氣，果然莓那麼簡單」。原價35元/瓶，3/7前兩件8折、三件77折。
韓國延世牛奶草莓及哈密瓜口味「任選第2件5折」
韓國隱藏版國民牛乳「延世牛奶」，是130年歷史名校「延世大學」經營的品牌，集結韓國頂尖學者專家照顧飼養牛隻，高品質牛乳及周邊生乳甜點在韓大受歡迎。台灣7-11超商上市延世牛奶草莓及哈密瓜牛奶兩個口味，擁有可愛的Gaspard et Lisa外包裝設計，每瓶49元，3/7前嚐鮮優惠「任選第2件5折」。
Esther Bunny艾絲樂小兔棒棒糖「加9元多1件」 萌萌可可棒「兩件8折、三件77折」
擁有招牌棉花糖耳朵和水汪汪大眼睛的韓國當紅的插畫Esther Bunny艾絲樂小兔，變身成可愛的兩樣棒棒糖新品。把巧克力打造成棒棒糖形式的艾絲樂小兔萌萌可可棒，3款造型、好吃不沾手，包裝盒背後還有留言板可寫下告白小語放閃情人，每件99元，2/21前兩件8折、3件77折；艾絲樂小兔棒棒糖則設計5款可愛包裝，分別有粉色系草莓與藍色系可樂口味，一次打包數支還可以創意組成棒棒糖花束，每支20元， 優惠價第二件只要9元。
7-11新上市！黑巧草莓蜂蜜巧酥乳加、歐維氏綜合莓果巧克脆心、巧菲斯草莓布蕾
7-11超商還有眾多草莓季新品，77乳加全新口味「黑巧草莓蜂蜜巧酥乳加」，以黑巧克力搭配草莓蜂蜜牛軋糖，讓酸甜誘人的草莓口味有了多層次口感與滋味，越嚼越香。「歐維氏綜合莓果巧克脆心」以覆盆莓、藍莓、草莓融合豐富層次，再加入美國天然蔓越莓乾及杏仁粒，口感十足。「巧菲斯草莓布蕾」則將天然草莓果汁夾心餡搭配焦糖與酥脆威化餅乾，外層再淋上牛奶巧克力，酸甜酥香。