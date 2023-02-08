隋棠老公不忍了！怒曬前住戶私訊　控惡鄰拿榔頭威嚇小孩

欣西亞對「隋棠遭控惡鄰」有感　親自送耳塞讓鄰居住嘴

▲隋棠遭控惡鄰，欣西亞分享自身經驗。（圖／欣西亞臉書）
▲隋棠遭控惡鄰，欣西亞分享自身經驗。（圖／欣西亞臉書）

記者侯家瑜/綜合報導

隋棠和老公Tony以及3名子女，去年搬到大直億元樓中樓豪宅，日前被樓下住戶控訴時常製造噪音擾民，隋棠則稱該鄰居惡意找碴、長期騷擾，雙方各說各話。兩性作家欣西亞今（8）日稍早透過臉書分享，自己也曾頻頻遭到「敏感」鄰居投訴，直到後來送上幾副耳塞，鄰居才肯罷休。

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▲隋棠盛讚Tony是個育兒的神隊友。（圖／翻攝自隋棠FB）
▲隋棠與老公Tony近來被爆擾鄰。（圖／隋棠臉書）
欣西亞回想起當初與老公從美國搬回台灣，還在娘家附近組屋，原本跟樓下的鄰居都相安無事，但後來舊鄰居搬走，新鄰居入住，便開始收到「腳步聲很大、被深受其擾」的投訴，「投訴方式是直接在我們家大門上貼手寫字條，用字遣詞還算委婉跟禮貌，訴求是請我們放輕腳步。」坦言很怕打擾到別人，所以便立刻自我反省，也趕緊回字條告訴對方會改進。

不過度過了好一段「在家像偷兒躡手躡腳走路」的日子，欣西亞又收到鄰居字條，抱怨的內容還是一樣，於是她開始覺得委屈，「看在敦親睦鄰4個字的份上，我和老公進一步擬定計畫，在家鋪起地毯、穿厚拖鞋，拖鞋還是絨毛厚底的那種，也繼續回覆字條報告夫妻倆的應對計畫，表示有在處理並無忽視。」坦言雖然要在炎熱的夏天裡，穿著不舒服、悶熱和狂冒腳汗的鞋，但仍舊默默隱忍。

可是沒想到又過了大概2個禮拜，欣西亞表示手寫字條又貼在大門上，「鄰居先是感謝我們的努力，可是連日下來，她在樓下還是時不時聽見『有聲音』，詢問我們是否還能再多注意？」後來和家人討論一番後，身邊的朋友都認為是鄰居對聲音比較敏感，腦神經容易衰弱，「若真是如此，她應該也要試圖解決，而不是一味要求別人，我也覺得人跟人之間是互相包容、理解付出。」

於是欣西亞買了幾盒耳塞送給鄰居，手寫字條也沒有少，並禮貌、溫柔地告知對方：「我和老公多年來體質對聲音較為敏感，從美國郊區搬回熱鬧的台北城，夜間也容易被窗外呼嘯的車聲、摩托車聲驚動、睡不著，後來開始在睡眠時使用耳塞，從此再也沒被任何雜音干擾，在此奉上我們親自體驗多家廠牌後，認為隔音效果最好的耳塞，希望她嘗試以後能解決問題。」從此以後，欣西亞就再也沒收到鄰居的客訴。

▲欣西亞與老公也曾遇到敏感鄰居。（圖／欣西亞臉書）
▲欣西亞與老公也曾遇到敏感鄰居。（圖／欣西亞臉書）

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