室內口罩解封要來了！指揮中心證實：9日記者會宣布新制

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有媒體報導，室內口罩鬆綁新制將於明天公布，對此，莊人祥告訴中央社記者，明天疫情記者會說明室內口罩鬆綁，公布內容是否為執行細節，他語帶保留，僅回答「明天說明」；指揮中心指揮官王必勝則沒有接手機、未讀訊息，無法取得相關回應。
原預計2日說明的室內口罩鬆綁細節卻暫緩公布，王必勝當時說明，室內口罩鬆綁還在研議當中，主要考量3大因素，第1是醫院加護病房占床率較滿、第2是室內口罩鬆綁事涉台灣全體民眾，各部會意見尚需時間溝通、第3是春節連假出現確診數反彈。
所幸，本土疫情連續5天呈現下降趨勢，推估這週疫情可如預期持續下降，單週病例總數會比前一週少。王必勝近日多次強調，指揮中心已耗時討論2個多月詳細分析相關規定，現階段國內新增確診數下降中，醫院專責病房占床率將持續觀察發展，會選擇適合時機公布、上路室內口罩鬆綁新制。（編輯：李亨山）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。