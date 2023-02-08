隋棠被控放任小孩喧鬧！警證實曾接獲報案　按門鈴影片曝

室內口罩解封要來了！指揮中心證實：9日記者會宣布新制

▲指揮中心發言人莊人祥表示，明天疫情記者會將說明室內口罩鬆綁新制。（圖／指揮中心）
▲指揮中心發言人莊人祥表示，明天疫情記者會將說明室內口罩鬆綁新制。（圖／指揮中心）

中央社

（中央社記者陳婕翎台北8日電）各項防疫措施逐漸放寬，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今晚指出，明天疫情記者會說明室內口罩鬆綁新制，但強調不會公布後立刻實施，仍待觀察疫情趨勢及醫療量能變化。

我是廣告 請繼續往下閱讀
台灣室內口罩鬆綁方向預計參考「韓國模式」，也就是室內戴口罩鬆綁將朝正面表列「一定要戴的場所」為方向，如醫療院所、長照機構、密閉大眾交通運輸工具等須配戴，其他地點則不強制戴口罩，不強制配戴口罩場所也會有建議配戴的特殊場合、情形。

有媒體報導，室內口罩鬆綁新制將於明天公布，對此，莊人祥告訴中央社記者，明天疫情記者會說明室內口罩鬆綁，公布內容是否為執行細節，他語帶保留，僅回答「明天說明」；指揮中心指揮官王必勝則沒有接手機、未讀訊息，無法取得相關回應。

原預計2日說明的室內口罩鬆綁細節卻暫緩公布，王必勝當時說明，室內口罩鬆綁還在研議當中，主要考量3大因素，第1是醫院加護病房占床率較滿、第2是室內口罩鬆綁事涉台灣全體民眾，各部會意見尚需時間溝通、第3是春節連假出現確診數反彈。

所幸，本土疫情連續5天呈現下降趨勢，推估這週疫情可如預期持續下降，單週病例總數會比前一週少。王必勝近日多次強調，指揮中心已耗時討論2個多月詳細分析相關規定，現階段國內新增確診數下降中，醫院專責病房占床率將持續觀察發展，會選擇適合時機公布、上路室內口罩鬆綁新制。（編輯：李亨山）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

桃園少年遭槍殺！家屬問案情反遭警諷「原住民就是要錢」

經濟陷困境！土城夫妻遭斷水斷電　女兒返家驚見父母雙亡

酒駕遭攔查！宜蘭噁男下秒竟「抓屎」搧警耳光　下場慘了

土耳其強震傷亡慘重！台灣搜救隊挺進重災區　現場畫面曝

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀