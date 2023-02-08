快訊／南韓影帝劉亞仁爆非法用藥！公司證實：會配合調查
南韓「青龍獎」影帝劉亞仁驚傳非法使用異丙酚（俗稱牛奶針）遭逮！近日韓網爆出一名超大咖30代男影星非法慣性用藥遭調查，今（8）日消息指出此人便是劉亞仁。稍早，劉亞仁所屬的經紀公司也證實：「劉亞仁最近因異丙酚接受了警方調查。」也透露正在積極協助與此相關的所有調查。
娛樂中心／綜合報導
根據《TV朝鮮》報導，有位被稱為「票房保證」的國內頂級影帝近日因為涉嫌非法慣性用藥，因而遭警方調查。據悉，首爾警察廳日前例行前往各處醫院檢查，豈料卻當場發現劉亞仁慣性使用異丙酚，並且在6日因違反「毒品管制法」遭傳喚調查，甚至對他下了限制出境的限制，目前已委託國立科學調查研究院對他的體毛進行鑑定。
對此，劉亞仁所屬的經紀公司UAA稍早也發出官方聲明，表示：「劉亞仁最近接受了警方關於異丙酚的調查。目前正在積極配合所有與此相關的調查，對於有問題的部分，將積極進行解釋。不好意思，讓各位費心了」。（編輯：郭佩蓉）
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