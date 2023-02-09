把握今日短暫好天氣！明起雨區擴大 下週這天轉冷探10度
中央氣象局表示，今（9）日東北季風減弱，台灣附近風場轉吹東南風，各地大多為多雲到晴的天氣，只有迎風面的東半部地區仍有局部降雨機會；溫度方面，西半部及宜蘭低溫16到18度，花東低溫20度左右，白天氣溫除了桃竹苗地區受到低雲覆蓋，高溫20到22度之外，其他地區可以來到24到27度，南部內陸地區甚至可以來到29、30度，中南部日夜溫差大，早出晚歸請適時增減衣物。
編輯中心／綜合報導
氣象局指出，今日西半部留意低雲或霧影響能見度，清晨桃園及台中已觀測到能見度不足200公尺的現象，新竹及苗栗能見度亦較低，另因今日東北季風減弱，環境風場轉為東南風，使得中南部位於弱風區，擴散條件差，污染物稍易累積，中部空品區短時間可能達橘色提醒等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級，高屏空品區清晨至上午因風速較弱短時間可能達紅色警示等級。
氣象局說，明日東北季風增強，雨區擴大，但週末東北季風減弱、水氣減少，直到週一大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，北部地區及中部山區就會轉為有局部短暫雨的天氣，北部地區氣溫也逐漸下降，情人節（14日）起連三天各地天氣轉冷，北部及東北部地區天氣偏冷，其他地區早晚亦冷，最低溫有機會跌破10度，其中15日為冷空氣影響最劇烈的時間點。（編輯：林莞茜）