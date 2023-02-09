鈦酸鋰電池材料研究成果商業化　中油：帶動公司能源轉型

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中油說明，LTO材料具高安全性、超快速充放電及長壽命等特性，十分適合應用於大型儲能系統、電動巴士的高功率電池，中油研發團隊藉由引入LTO材料改質方法，以及導入自動化連續製程，成功提升該材料的電容量並降低製造成本。
中油接續說道，為了推動研發成果商業化，順利量產，負責研發的中油綠能科技研究所於去年年3月開始興建試量產工場，工程進度順利，今年1月經過經濟部工程查核獲得甲等的佳績，並在近日舉辦上樑儀式，後續將進行外牆裝修及室內裝修等工作，相關生產設備亦將陸續進場安裝及測試，預計今年年底即可運轉。
李順欽表示，中油面對「公司轉型」與「淨零碳排」兩大議題，唯有不斷的研發創新才能提升競爭力，公司旗下三個研究所過去一直扮演先起先行的角色，帶領各事業單位進行轉型規劃。
他指出，「LTO負極材料」自工研院技轉再經綠能科技研究所進一步開發，由實驗室研究到小型試量產測試完成，並通過下游廠商驗證成功，綠能研究所研發團隊更成功突破瓶頸開發出低成本製程，也因為有了這些基礎，才著手進行此商業化示範級工廠的建置。
中油提到，這是台灣中油首次將研發成果投入商業化工廠建置，意味著「淨零碳排」也不是華麗說詞，而是具體可達成的目標。年產量千噸的LTO材料生產工廠建置完成後，中油將成為台灣目前唯一可供應商用LTO材料的業者，未來可供應國內利基型電池所需優質的負極材料，強化國內電池產業鏈，與國際攜手讓地球好轉。