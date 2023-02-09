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鈦酸鋰電池材料研究成果商業化　中油：帶動公司能源轉型

▲台灣中油公司日前於高雄石焦站廠區舉行「鈦酸鋰（LTO）材料試量產工場廠房及變電設施工程」上樑典禮。（圖／經濟部提供）
▲台灣中油公司日前於高雄石焦站廠區舉行「鈦酸鋰（LTO）材料試量產工場廠房及變電設施工程」上樑典禮。（圖／經濟部提供）

記者鄭妤安／台北報導

台灣中油公司日前於高雄石焦站廠區舉行「鈦酸鋰（LTO）材料試量產工場廠房及變電設施工程」上樑典禮，鈦酸鋰具有高安全性、高穩定性、長壽命和綠色環保等特點，因此中油董事長李順欽期待年底工場順利完工開始運轉，成功試量產LTO材料，為能源轉型、公司轉型及淨零碳排目標，再向前跨出一大步。

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台灣中油公司近年來推動電池材料研發，日前於高雄石焦站廠區舉行「鈦酸鋰（LTO）材料試量產工場廠房及變電設施工程」上樑典禮，高雄市長陳其邁、經濟部國營事業委員會執行長劉明忠及中油董事長李順欽率領工作團隊共同祈祝工程順利，期待年底工場順利完工開始運轉，成功試量產LTO材料，為能源轉型、公司轉型及淨零碳排目標，再向前跨出一大步。

中油說明，LTO材料具高安全性、超快速充放電及長壽命等特性，十分適合應用於大型儲能系統、電動巴士的高功率電池，中油研發團隊藉由引入LTO材料改質方法，以及導入自動化連續製程，成功提升該材料的電容量並降低製造成本。

中油接續說道，為了推動研發成果商業化，順利量產，負責研發的中油綠能科技研究所於去年年3月開始興建試量產工場，工程進度順利，今年1月經過經濟部工程查核獲得甲等的佳績，並在近日舉辦上樑儀式，後續將進行外牆裝修及室內裝修等工作，相關生產設備亦將陸續進場安裝及測試，預計今年年底即可運轉。

李順欽表示，中油面對「公司轉型」與「淨零碳排」兩大議題，唯有不斷的研發創新才能提升競爭力，公司旗下三個研究所過去一直扮演先起先行的角色，帶領各事業單位進行轉型規劃。

他指出，「LTO負極材料」自工研院技轉再經綠能科技研究所進一步開發，由實驗室研究到小型試量產測試完成，並通過下游廠商驗證成功，綠能研究所研發團隊更成功突破瓶頸開發出低成本製程，也因為有了這些基礎，才著手進行此商業化示範級工廠的建置。

中油提到，這是台灣中油首次將研發成果投入商業化工廠建置，意味著「淨零碳排」也不是華麗說詞，而是具體可達成的目標。年產量千噸的LTO材料生產工廠建置完成後，中油將成為台灣目前唯一可供應商用LTO材料的業者，未來可供應國內利基型電池所需優質的負極材料，強化國內電池產業鏈，與國際攜手讓地球好轉。

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