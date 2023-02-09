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劉德華溺愛獨女！教養方式曝　讀貴族學校一年付天價學費

▲劉德華罕見曝光教養女兒的方式。（圖／華映提供）
▲劉德華罕見曝光教養女兒的方式。（圖／華映提供）

記者吳雨婕/綜合報導

天王劉德華於2008年與朱麗倩結婚，婚後育有一女劉向蕙，對於妻女呵護有加，在演藝圈不是什麼祕密，近來他接受訪問時，與女兒的互動，罕見提到女兒曾經對他時常離家工作很不滿，以及與太太對女兒很溺愛。

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劉德華在電影《流浪地球2》飾演嚴父，受訪時他直言：「現實中，女兒喜歡怎麼樣就怎麼樣，我不算是慈父，是完全溺愛。」被問到是否由太太扮演黑臉，他笑回：「我們兩個都溺愛。」劉德華還透露，工作行程滿檔，得四處各地跑，與女兒都只能靠電話、視訊交流，女兒劉向蕙其實很抗拒這種模式，「做演員有時候需要選擇，跟當太空人沒分別，她年紀還小的時候，我跟她facetime她都會躲開電話，然後說『我要真的！』」讓他很無奈，因為得要很久的時間才能見到面，只能接受。

▲劉德華29日在抖音開直播與粉絲互動，吸引1億人次觀看。（圖／台灣映藝提供）
▲▼劉德華透露不是「慈父」，而是溺愛女兒了。（圖／台灣映藝提供）
▲劉德華帥氣臉龐超凍齡。（圖／翻攝華映）
 
這大概也是為什麼劉德華只要是女兒的在校活動都會盡量參與的原因，去年12月時他就曾被目擊低調參與女兒學校活動。此外，劉德華女兒就讀的學校是香港的滬江維多利亞學校（VictoriaShanghai Academy），是知名的貴族學校，光小學部分每學年度的學費就高達14.9萬港幣（約台幣57萬元），中學時每年度學費最高就要16.9萬港幣（約台幣64萬元），而所有新生家長，還要繳交一次性可退還發展金（Capital levy）6萬元港幣（約台幣23萬元），以支持學校發展。

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