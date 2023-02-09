好天氣到下週一！情人節北部濕又冷 斷崖式降溫10度以上
今（9）日全台天氣穩定舒適，天氣風險管理公司指出，除了受華南雲系東移通過北部海面帶來水氣外，北部、東半部地區今維持多雲，中南部地區雲霧則會在接近中午左右漸漸消散，恢復多雲到晴的天氣。另外，天氣風險預估到下週日（2/12）前都會是偏暖的天氣，尤其是下週日各地高溫上看到攝氏25到26度。不過下週一（2/13）晚間到週二情人節（2/14）北部及東半部地區會轉為「又濕又冷」的天氣型態，最冷時間點落在下週二到下週四（2/16），北部地區低溫恐下探攝氏11到13度，郊區更低只有攝氏10度左右，天氣風險管理公司總經理、氣象達人彭啟明提醒：「下週溫度變化落差非常大，值得重視。」
生活消費中心/綜合報導
天氣風險指出，今天東北季風雖明顯減弱，但因台灣北方海面有小型低壓發展，台灣海峽側轉為北風環境，也有些華南雲系東移通過北部海面，水氣較原先預期稍多一些，因此北部、東半部地區今天仍是多雲為主的天氣，偶爾會有一些短暫雨出現；中部地區則是晨間雲量偏多，不過預估到中午時就會陸續消散，陽光露臉。
氣溫方面，今天北部地區明顯回暖不少，白天高溫來到攝氏22到23度，其他地區則與昨天相當。明天受東北季風增強影響，北部地區白天高溫可能會稍降攝氏1到3度，北部及東半部地區水氣增多，容易出現多雲至陰有局部短暫雨的天氣狀態。
天氣風險表示，今起到下週一白天基本上都是溫暖穩定的天氣，下週一午後鋒面逐漸通過，後方大陸冷氣團或強烈冷氣團等級的冷空氣緊接著南下，下週一晚間到下週二也有些華南水氣逐漸東移，北部、東半部地區會陸續轉為又濕又冷的陰雨天氣，中南部也是多雲到陰偶有局部短暫雨，尤其山區會比較明顯。
天氣風險說，目前看下週的冷空氣強度仍在大陸冷氣團至強烈大陸冷氣團等級，雖然達到寒流的機會不高，但相較本週會明顯轉冷。氣溫部分預估下週一晚間逐漸降溫，最冷時間點為下週二到下週四，北部早晚最低溫下探到攝氏11到13度，郊區則有可能到攝氏10度左右，白天高溫也只有攝氏14到16度，搭配陰雨天氣，民眾恐怕要迎接濕冷情人節了。