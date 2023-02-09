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于美人曝「土耳其困境」！見台救援隊出動哭了：想起921

▲于美人坦言自己在看到台灣救援隊出發去土耳其救災的新聞後，竟然哭了。（圖／翻攝自于美人臉書）
▲于美人坦言自己在看到台灣救援隊出發去土耳其救災的新聞後，竟然哭了。（圖／翻攝自于美人臉書）

娛樂中心／綜合報導

土耳其於當地時間6日凌晨4時17分發生芮氏規模7.8強震，導致許多建築物倒塌、死傷慘重。而台灣救難隊也在7日前往土耳其協助救災。對此，藝人于美人坦言自己在看到新聞後，竟然哭了，因為想起921大地震的黑暗與無助，也透露土耳其救援的種種困境，呼籲有能力者可以多多幫忙。

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▲于美人也被大地震嚇到。（圖 / 于美人臉書）
▲于美人想起921地震的黑暗與無助。（圖／翻攝自于美人臉書）
于美人昨日在臉書發文，透露自己看到台灣救援隊出發前往土耳其地震災區的新聞以後，竟然哭了起來，「921之後出生的孩子不是很明白，但我們這一代人都記得，那時的黑暗與無助，及之後全台灣的團結與世界各國救援隊伍帶來的光明。」她表示自己的淚水中有心疼也有驕傲，「心疼災區受困的人，驕傲我們可以施予援手！台灣救難隊，好樣兒的」。

這兩日，她不斷透過對中東伊斯蘭世界非常熟悉、進出當地時間長達15年的宗研所博士班學長瞭解當地狀況，「學長說土耳其和敍利亞邊境災區範圍太大，並且族群、聚落、教派多元，加上道路毀損，情況相對複雜」。

▲土耳其與敘利亞邊境6日發生規模7.8強震，造成嚴重傷亡，已知超過萬人喪命。台灣派出搜救隊持生命探測儀在地震災區尋找被困在瓦礫下的生還者。（圖／北市消防局提供）
▲土耳其與敘利亞邊境6日發生規模7.8強震，造成嚴重傷亡，已知超過萬人喪命。台灣派出搜救隊持生命探測儀在地震災區尋找被困在瓦礫下的生還者。（圖／北市消防局提供）
面臨如此困境，她也想盡一點棉薄之力，所以學長也建議她兩個單位，分別是「慈濟」與「台灣－雷伊漢勒世界公民中心」，她也將捐款資訊列在文中，表示此帳號已經請學長、前大使鄭泰祥先生確認過，真實無誤，「再去台北市社會局查檔案，確實符合公開勸募，必須公布帳目，接受公開查帳。剛才我也去郵局實地操作，可行！援助的管道很多，選擇你方便的。」最後，她也不忘替土耳其、台灣救難隊加油打氣。（編輯：郭佩蓉）

▲敘利亞及土耳其6日發生強震，已逾1萬2000人喪命。（圖／美聯社／達志影像）
▲敘利亞及土耳其6日發生強震，已逾1萬2000人喪命。（圖／美聯社／達志影像）

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