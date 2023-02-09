于美人曝「土耳其困境」！見台救援隊出動哭了：想起921
土耳其於當地時間6日凌晨4時17分發生芮氏規模7.8強震，導致許多建築物倒塌、死傷慘重。而台灣救難隊也在7日前往土耳其協助救災。對此，藝人于美人坦言自己在看到新聞後，竟然哭了，因為想起921大地震的黑暗與無助，也透露土耳其救援的種種困境，呼籲有能力者可以多多幫忙。
娛樂中心／綜合報導
于美人昨日在臉書發文，透露自己看到台灣救援隊出發前往土耳其地震災區的新聞以後，竟然哭了起來，「921之後出生的孩子不是很明白，但我們這一代人都記得，那時的黑暗與無助，及之後全台灣的團結與世界各國救援隊伍帶來的光明。」她表示自己的淚水中有心疼也有驕傲，「心疼災區受困的人，驕傲我們可以施予援手！台灣救難隊，好樣兒的」。
這兩日，她不斷透過對中東伊斯蘭世界非常熟悉、進出當地時間長達15年的宗研所博士班學長瞭解當地狀況，「學長說土耳其和敍利亞邊境災區範圍太大，並且族群、聚落、教派多元，加上道路毀損，情況相對複雜」。
面臨如此困境，她也想盡一點棉薄之力，所以學長也建議她兩個單位，分別是「慈濟」與「台灣－雷伊漢勒世界公民中心」，她也將捐款資訊列在文中，表示此帳號已經請學長、前大使鄭泰祥先生確認過，真實無誤，「再去台北市社會局查檔案，確實符合公開勸募，必須公布帳目，接受公開查帳。剛才我也去郵局實地操作，可行！援助的管道很多，選擇你方便的。」最後，她也不忘替土耳其、台灣救難隊加油打氣。（編輯：郭佩蓉）