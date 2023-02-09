義大皇家「飽你滿意」　義大利麵、燉飯、披薩吃到飽

義大利餐融合南歐地中海料理與西歐精緻飲食文化，有西餐之母之稱，也是世界傳播最廣的菜系，像是義大利麵、燉飯以及披薩等，口味多元，深受各年齡層喜愛。義大皇家酒店的「義大利餐廳Casa Fontana」精選餐廳最受歡迎的餐點，推出超值的「飽你滿意」吃到飽優惠活動，美味料理現點現做，均可無限次續點。
記者陳美嘉／高雄報導
義大皇家酒店「飽你滿意」吃到飽菜餚精選餐廳最受歡迎的湯品、麵食、義式燉飯、手工披薩等十多道餐點，像是以番茄與起司搭配Q彈的義大利米燉煮出豐富口感的北義烤燉飯，巧用各式菇類搭配牛肝菌等特調醬汁提味的綜合野菇燉飯，還有香甜營養的培根南瓜燉飯與豐盛華麗的海鮮燉飯。
也特別推薦適合闔家或朋友聚會共享的手工披薩，經典瑪格麗特披薩、清爽可口的夏威夷披薩、最受歡迎的綜合海鮮披薩，還有巧克力與鮮奶油調和基底再搭配當令水果的巧克力水果披薩，以及帶煙燻香、讓人意猶未盡的義式臘腸披薩。
另外，還有以不同麵條料理的特色麵食，最具特色的當屬雞肉帕克里管麵，帕克里為拿坡里「巴掌」之意，有厚實造型與彈性口感，佐主廚特調醬汁，成為人氣餐點之一；拉古醬貝殼麵，可愛討喜造型，是網美必拍美食；其他還有口感厚實的牛肉千層麵，與鮮美帶嚼勁的白酒蒜辣蛤蠣細扁麵等，每道令人食指大動的佳餚通通吃到飽。
義大皇家酒店「義大利餐廳Casa Fontana」自即日起至3月底止推出「飽你滿意」吃到飽，每人平日優惠只要499元，假日599元(須另加一成服務費)，訂位專線(07)656-8166轉21701、21204。