林舒語深夜喊「煩死了，離不了婚」！網見原因愣：不是吧
女星林舒語從《大學生了沒》出道，參與過不少戲劇演出，2015年與圈外男友結婚，婚後育有2子，一家四口生活幸福美滿。不過她昨（8）日晚間突然在臉書表示：「煩死了，離不了婚！」讓大批網友嚇了一跳，以為她與老公的感情出了狀況，後來才知道原來是在「跟風」，意外掀起熱議。
娛樂中心／綜合報導
林舒語昨晚在臉書發文：「煩死了，離不了婚！」原來是因為先前電影商為宣傳電影《不離職冒險王》，在臉書寫下：「煩死了，好想離職！」使網路上掀起一波用「煩死了」開頭造句的熱潮。而林舒語也不例外，並在留言處解釋「離不了婚」的4大原因，「老公這麼愛我，誰捨得離婚」、「陪著我到處玩！當然要抓緊緊」、「每天工作回家還把碗洗的乾乾淨淨，要怎麼不愛」和「連耳環掉了都要親手幫我戴上，會不會太貼心」。
林舒語最後還笑著說：「再說下去大家都要吐了，我先暫停！跟風一下大家別緊張，老公這麼好誰捨得？」貼文一出，網友也紛紛驚呼：「嚇死人了」、「跟風不是這樣說的」、「我看到煩死了這三個字就知道開玩笑的，聰明如我」、「真的被嚇到了！很喜歡你們夫妻倆很可愛」、「真的嚇到欸，要跟帥老公黏緊緊喔」、「話…還是不要亂說的好」。對此，林舒語也向網友們道歉：「嚇到大家對不起嘛～～～～只好來祝所有被嚇到、被閃到的人都能幸！福！無！比」。（編輯：郭佩蓉）