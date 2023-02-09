網紅當眾乞討300元！陳冠希高EQ神回覆 網讚：脾氣真好
曾為「香港四大美男」之一的男星陳冠希，自從退出香港娛樂圈，將生活重心放在經營個人品牌與家庭上之後，脾氣也收斂不少。近日，陳冠希的潮流品牌創立滿20週年，他在街頭進行回饋粉絲的服務，突然間遇見一名網紅向他要300元，向來脾氣火爆的陳冠希「幽默反應」令人難以置信。
記者黃雅琪/綜合報導
陳冠希的潮流品牌今年創立滿20週年，為了回饋粉絲與消費者的支持，日前他親自到美國洛杉磯的JUICE STORE舉辦聯名活動，凡是有購買過該品牌的商品，都可以在現場請陳冠希創作塗鴉；陳冠希一改過往態度，在現場與粉絲頻繁聊天、合照來者不拒，接著出現一名抖音網紅「瓦薩北北」，他先是詢問陳冠希能能替其他網友問問題，然後他問說：「能不能微信轉帳300元？」沒想到陳冠希居然搞笑回應：「我要3億啊！300塊不夠。」
陳冠希展現高EQ神回覆，獲得大批網友稱讚「冠希也知道這個梗啊！」、「希哥太帥啦！」、「冠希哥現在的脾氣真好啊！」抖音網紅「瓦薩北北」之所以會向陳冠希要300元，源自於網路上瘋傳的一段惡搞影片，影片中一名網友收到自稱陳冠希的人，傳來語音訊息表示自己在美國洛杉磯遇見壞人，需要他用微信轉帳300元才能返回香港，自此之後就成了大家模仿的迷因梗。