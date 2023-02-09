6成6面試曾受不平等對待　4大職場歧視你遇過嗎？

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調查也發現，在面試過程中，等待時間平均長達40分鐘，而求職者最想改變的面試現況，包括職務薪資不透明（85.89%）、被詢問與工作無關的隱私（43.45%）、人資/主考官面試態度（41.04%）、被主考官砍薪水（39.46%）以及面試時間冗長（29.16%）。
1111人力銀行公關經理陳尹柔表示，大多數的企業在招募人力時，公開資訊的主動權在企業主，提供的訊息可能包含公司制度、職務內容、休假以及員工福利，但對於求職者來說，惟有到最後一關的面試時才能進一步針對職務內容提出詢問，往往也讓求職者感受到雙方資訊不對等。
陳尹柔建議，人資單位應該完整提供求職者訊息給求才單位主管，而非讓求職者花費大量時間重複填寫資料，其次在安排面試時間，切莫完全以自身作業方便考量，而忽視求職者的時間成本，面試過程不僅是企業求才管道，同時也是求職者檢視企業的時刻，彼此尊重相互體諒，展現友善的職場禮儀。
人力銀行表示，多數上班族選擇跳槽原因不外乎兩種，一是追求更高職階及薪酬，說明了「錢到位」的重要性。二則是工作得不到認可，個人職涯發展受阻而產生「心委屈」的念頭。為了鼓勵年輕人發揮所長、積極求職，進一步找到心目中理想的幸福企業，並且穩定就業，1111人力銀行今年連續第6年舉辦「找工作送1萬元」大紅包活動，自即日起到5月30日投遞履歷，經通知面試之後，獲得錄取，不論新、舊會員，任職滿三個月以上，即可申請就職獎勵金1萬元。