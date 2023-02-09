北市街頭藝人卡位人頭代抽登記　街頭藝人望位興嘆

在熱鬧的西門町徒步區，街頭藝人深情自彈自唱，吸引逛街民眾目光停下來欣賞，拿著手機錄下來po網分享。台北市街頭藝人表演多年來都相當搶手，一年多前改成不用考街頭藝人證照，也可以登記表演位置，原本四組抽籤抽一個位置。現在變成40個搶一個，還出現找人頭代抽的現象，表演現場還不時上演搶位大作戰，讓不少街頭藝人望位興嘆。
地方中心／綜合報導
繼街頭藝人羅小白在臉書發文表示，不少人登記了台北市信義區的展演位置，中籤後沒出現，感覺根本抽好玩的！她PO出疑似是一家人都去登記中籤後卻又沒去表演，排擠到其他想表演的人的機會，非常沒有公德心。對此，文化局回應，若表演者無故未到，有違規紀錄註記，可能被暫時取消資格！
街頭藝人林信宏也表示，「譬如說你是6點半表演，那6點半一到的話，不管是備取還是其他人，只要先到只要你有證照，就可以先來佔領場地這樣，有些人好像就是可能6點半搶到場地，但正取6點35分來，就會有一些爭執。
以西門町街頭表演為例，音樂類型主要在六號出口戲院、獅子林前等處較為搶手，人潮多自然就有錢潮，不過自從街頭藝人，從考照制改成登記制之後，沒有證照也可以登記表演，甚至從四組抽一個位置，變成40組搶一個位置，還出現人頭幫忙卡位代抽位置的狀況。
台灣街頭藝術文化發展協會副理事長楊元慶表示，很多街頭藝人其實都是走一些灰色地帶，用團體來抽籤的人，他們可能每一個人都來抽籤，那這些人的中籤率，得到場地的機率就比較高嘛，可能會找親友來代抽啦，或者是隨便拉一個人頭來代抽。
林信宏也感慨的說，改為登記制我們的場地一樣沒有變多，很多人都會抽不到，所以像是有一些以街頭表演維生的朋友們，就會比較困難，而去轉為做其他的工作。