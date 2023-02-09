天后遭酸整形過頭！高EQ霸氣反擊 拒道歉：你傷不到靈魂
第65屆葛萊美獎已經於美國時間2月5日圓滿落幕，其中天后瑪丹娜的臉再度引起批評，許多人認為她整形整過頭，已經看不出原本的模樣，對此，瑪丹娜於昨（8）日在IG寫下長文回應。
記者吳雨婕/綜合報導
瑪丹娜在葛萊美獎上，擔任Sam Smith與Kim Petras表演前的引言人，高呼：「當有人覺得你的音樂有問題，是引起爭議的，或是危險的，一但有人這樣形容你，你一定做對了什麼，才會這麼引人注目，我在這裡向反叛者們喊話，反叛者們，你們一定要知道，你們的無懼，製造問題的態度，會被聽見、會被看見、會被欣賞！」一段話讓人熱血沸騰。
可是有許多網友把焦點放在瑪丹娜的臉上，讓她不滿的在IG發文直言：「許多人選擇關注我的特寫照，我又一次身陷年齡歧視、厭女症陰影中，一個拒絕為45歲以上女性慶祝的世界，如果她繼續堅強、勤奮且愛冒險，就覺得要懲罰她。」她表示，從未因自己的前衛性選擇、外表、穿著道歉，也不可能開始學著道歉，「自從我的演藝生涯開始，我一直被媒體貶低，但我理解這一切是種考驗，我很樂意當開拓者，這樣我身後的所有的女性，都會在未來的日子裡過得更輕鬆。」瑪丹娜還以碧昂絲的話來反擊：「你不會傷害我的靈魂。」