林襄「中空炸腹肌」新造型超殺！4萬人暈爆：好像郭雪芙
樂天女孩林襄擁有精緻五官、E級火辣身材，是許多人心目中的啦啦隊女神，IG坐擁146.7萬人追蹤，人氣超級旺的她，目前工作已排到4月，行程滿檔。她昨（8）日在IG分享一張工作側拍照，只見她將頭髮綁起，胸前隱約能看見內衣與「黑色帥氣扣環」，中空炸腹肌，火辣馬甲線一覽無遺，讓4.4萬人暈爆直呼：「哇，林襄身材超美」、「這角度有像郭雪芙」。
娛樂中心／綜合報導
林襄昨日在IG發文，表示：「工作側拍，這禮拜完成好多重要的大工作，再一天就要去石垣島了，期待！」只見她將頭髮綁起、招牌瀏海則是往一旁撥開，露出渾圓飽滿的額頭，臉上妝容清透乾淨；她疑似穿著白色精品平口內衣，再搭配黑色帥氣扣環，深邃事業線一覽無遺，視線往下，「中空炸腹肌」，火辣馬甲線超明顯，最外層還搭配一件黑色緞面西裝外套，更引起大批粉絲無限遐想。
貼文及照片一出，已有4.4萬人按讚，粉絲紛紛留言稱讚：「這角度有像郭雪芙」、「太瘦了」、「暈掉」、「好強，完美身型」、「腹肌耶」、「小襄很正又酷」、「暈！腹肌100分」、「郭雪芙」、「直接戀愛」、「那麼香」、「6塊肌」、「腹肌好厲害」。（編輯：郭佩蓉）