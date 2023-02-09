心疼柯震東受傷！九把刀爆《黑的》內幕：他比我愛護演員
柯震東初執導演筒拍攝的犯罪電影《黑的教育》，預計3月10日上映，日前試映時獲得好評，九把刀於書展期間出席簽書會，透露拍攝幕後祕辛，指當初曾為一鏡頭與導演柯震東意見不同，他突發奇想想要增加計程車甩尾畫面，結果被以有危險性、且沒事先告知演員拒絕，最近柯震東因拍攝影集《乩身》受傷，九把刀看到傷口相當不捨，感慨表示「他比我更愛護演員」。
記者江芷稜/綜合報導
柯震東當導演時不輕易發脾氣，跟3位鮮肉演員蔡凡熙、朱軒洋、宋柏緯深夜聊天交心，並以演員身分將每個角色都演過一遍，再跟演員講戲，拍攝過程很順利，坦言只有跟監製九把刀吵過架。九把刀事後回想起來，曾有一幕是演員張寗喝醉，從計程車窗戶對外醉話連篇，再被硬拉回車子裡，他當時靈機一動，提議小黃來個精彩甩尾，讓張寗身體整個掛在車外，視覺上會很有娛樂效果。
未料這項提議被柯震東打槍，他站在演員角度著想，認為沒有事先溝通，不應該做有危險性的動作安排，即使九把刀再三保證安全，也會讓演員感覺不安，「你們當導演都這樣，經常臨時提要求，演員就算答應了，心裡一定覺得很不爽啊」，最後九把刀溝通未果，當天就提早離開片場。
而柯震東拍攝《乩身》被無人機誤傷，臉上縫了30針，擔心嚴重破相，在IG限時動態抒發心情，想要回到事故前的完整模樣，沮喪心情讓人心疼。九把刀表示，有聽到外界謠傳柯震東受傷不嚴重，只是想炒新聞的流言，就連休養期間也爆出和峮峮的緋聞，讓他相當不捨好友被負面傳言纏身，認為柯震東心思單純，甚至比自己更愛護演員，相信現今醫美技術發達，臉上傷口應能恢復完美。
他也透露，當初打算親自執導《黑的教育》，由柯震東飾演朱軒洋的高中生角色，後來歷經多年時間更迭，改由柯震東當導演，但他仍希望繼續「九把刀執導+柯震東主演」的黃金組合，在書展時特別詢問粉絲意見，可能在未來新作裡繼續讓柯震東扮演高中生，獲得多數書迷支持。