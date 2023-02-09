參與2024是必然 潘孟安盼賴清德成「守護國家的螺絲釘」
前屏東縣長潘孟安今（9）日上午於台北舉行《紅色鋼鐵人》自傳新書發表會，邀請副總統賴清德、知名導演吳念真與遠見天下文化事業群創辦人高希均致詞，另包含民進黨立委吳思瑤、監察委員葉宜津、總統府發言人Kolas Yotaka等人也到場。潘孟安致詞時表示，每一個人都是社會中拴螺絲釘的人，期盼賴清德成為守護國家的螺絲釘；會後受訪時，他也表示，自己協助賴清德是必然，也是民進黨員的責任，未來賴清德參選一定會參與其中，即使艱困仍深具信心。
記者黃宣尹／台北報導
潘孟安擔任屏東縣長8年，創造「國境之南」大驚奇，不僅在歷來民調屢獲肯定外，更打造「我屏東我驕傲」的城市光榮感，也因此其卸任後的動向受到高度關注；不過，潘孟安並沒有入閣，也未接任黨職，除了宣誓會協助賴清德迎戰2024大選外，更當起了作家，出版自傳新書《紅色鋼鐵人》。
潘孟安今日上午在台北舉行新書發表會，由高希均、吳念真、賴清德依序致詞後，潘孟安壓軸發表談話。他表示，自己一路從政30年，沒有那麼緊張過，今天進到會場頭腦都在轉，尤其在吳念真、賴清德講的一席話讓他熱淚盈眶後要上台。
潘孟安說，自己一直沒有出書打算，就像在屏東8年執政時，公共建設都沒有任何落款，但高希均鞭策多年，說一定要出一本書，於是卸任之後，就把成長過程到現在做個記錄。
「我是高中退學生，但卻成了縣政模範生」，一路走來，有感每一個人都是社會中拴螺絲釘的人。
潘孟安表示，不同螺絲釘代表不同職業類別、不同角色，每一個螺絲釘都守護台灣，醫者仁心，期待賴清德成為守護國家的螺絲釘。
會後，潘孟安受訪表示，自己幫賴清德是必然，本來想要退休，但作為民進黨終身黨員，不管是陳水扁、謝長廷、蔡英文選總統都責無旁貸，未來賴清德接下蔡英文的棒子，一棒接一棒，自己協助，也是做為從政黨員應盡的責任。
至於會以甚麼角色協助賴清德？潘孟安說，未來在選舉時如果需要，「我是幫忙跑腿的」，當然會參與其中，但賴清德現在還不是候選人，民進黨選舉期程還沒有公告，還是要照程序、規範，畢竟民進黨是一個民主的政黨。
潘孟安也說，面對2024雖然選戰很艱困、變化很大，但自己仍深具信心，民進黨一定可以得到台灣人民的信賴，也希望跟各政黨進行君子之爭，畢竟台灣3、40年來的民主淬鍊，守護民主制度是重要價值。