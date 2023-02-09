隋棠擾鄰換成林志玲？律師透露1差別 網友放話要護駕
女星隋棠一家人去年搬到大直的豪宅，卻因樓下鄰居反映她放任子女炒鬧，深夜釀噪音問題，雙方溝通多次無果，決定打官司解決糾紛。有網友提出疑問，認為如果當事人換成零負評女神林志玲，是否會有相同問題，結果律師王至德語出驚人，表示：「我會天天去按她家門鈴！」
記者江芷稜/綜合報導
由於第一名模林志玲EQ高，以高情商聞名，在娛樂圈幾乎沒有負面評價，新書《剛剛好的優雅》也敘述她從小受到父母良好教育，培養出極佳修養，每次亮相都是親切有禮貌，沒看過她發脾氣，有網友就在PTT論壇討論，「如果換成林志玲是鄰居，還會被投訴嗎？」在網路上引起熱議。
網友比較隋棠與林志玲，認為隋棠比較有個性，尤其是她在電視劇《犀利人妻》勇敢捍衛愛情，展現強硬的那一面，讓觀眾印象深刻，如果換成志玲姐姐，鄰居聽到她的可愛娃娃音，可能就會軟化，變成溫柔小綿羊。
律師王至德則在臉書表示，「如果林志玲住我家樓上，她的小孩就算不吵，我也會天天去按她家門鈴。」兩性專家欣西亞也逗趣回應：「拜託call我，我要護駕你去！」要以人海戰術攻陷林志玲家，讓網友瞬間笑噴，笑回「結果開門的都是AKIRA」、「那可能換她要報警了」、「看美女心情都變好了」、「跟騷法了解一下」、「我可能會聽到樓上聲響，開始興奮，林志玲住我家樓上耶，太棒了」。