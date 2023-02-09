隋棠「前屋主也搬走」！房仲曝真實原因：樓下住戶很有名

隋棠擾鄰換成林志玲？律師透露1差別　網友放話要護駕

▲第一名模林志玲情商高，有修養，是演藝圈的零負評女神。（圖／翻攝自林志玲FB）
▲第一名模林志玲情商高，有修養，是演藝圈的零負評女神。（圖／翻攝自林志玲FB）

記者江芷稜/綜合報導

女星隋棠一家人去年搬到大直的豪宅，卻因樓下鄰居反映她放任子女炒鬧，深夜釀噪音問題，雙方溝通多次無果，決定打官司解決糾紛。有網友提出疑問，認為如果當事人換成零負評女神林志玲，是否會有相同問題，結果律師王至德語出驚人，表示：「我會天天去按她家門鈴！」

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▲隋棠遭鄰居控訴放任3個孩子製造噪音，但她澄清自己家中作息簡單規律，反指鄰居歇斯底里，雙方各執一詞。（圖／翻攝自隋棠臉書）
▲隋棠遭鄰居控訴放任3個孩子製造噪音，但她澄清自己家中作息簡單規律，反指鄰居歇斯底里，雙方各執一詞。（圖／翻攝自隋棠臉書）
由於第一名模林志玲EQ高，以高情商聞名，在娛樂圈幾乎沒有負面評價，新書《剛剛好的優雅》也敘述她從小受到父母良好教育，培養出極佳修養，每次亮相都是親切有禮貌，沒看過她發脾氣，有網友就在PTT論壇討論，「如果換成林志玲是鄰居，還會被投訴嗎？」在網路上引起熱議。

網友比較隋棠與林志玲，認為隋棠比較有個性，尤其是她在電視劇《犀利人妻》勇敢捍衛愛情，展現強硬的那一面，讓觀眾印象深刻，如果換成志玲姐姐，鄰居聽到她的可愛娃娃音，可能就會軟化，變成溫柔小綿羊。

▲林志玲發文慶祝48歲生日。（圖／翻攝自林志玲臉書）
▲原本和老公住在日本的林志玲，為陪伴家人搬回台灣定居。（圖／翻攝自林志玲臉書）
律師王至德則在臉書表示，「如果林志玲住我家樓上，她的小孩就算不吵，我也會天天去按她家門鈴。」兩性專家欣西亞也逗趣回應：「拜託call我，我要護駕你去！」要以人海戰術攻陷林志玲家，讓網友瞬間笑噴，笑回「結果開門的都是AKIRA」、「那可能換她要報警了」、「看美女心情都變好了」、「跟騷法了解一下」、「我可能會聽到樓上聲響，開始興奮，林志玲住我家樓上耶，太棒了」。

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