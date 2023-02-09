《黑暗榮耀2》52秒搶看宋慧喬正式發瘋！喊完碰、他墜樓
宋慧喬打破形象主演的《黑暗榮耀》大受好評，第二季確定於3月10日上線，最新52秒預告以及8張宋慧喬與各角色的「告白」海報，今（9日）一一公開，只見宋慧喬表示：「歡迎來到我的地獄。」隨後就發生有人墜樓、車禍、火災等險象環生場面，後續發展讓人期待。
記者陳雅蘭/綜合報導
霸凌主謀朴涎鎮（林智妍 飾）依舊未覺得有錯，她甚至跟文同珢（宋慧喬 飾）嗆聲：「原諒？是誰原諒誰啊？我一點都沒錯呀，同珢。」文同珢面無表情回應：「一點都沒有錯？我該拿妳怎麼辦？」似乎決定作出讓朴涎鎮意想不到的瘋狂舉動。
另一方面，默默幫助文同珢復仇計畫的臥底姜賢南（廉惠蘭 飾），行蹤被朴涎鎮發現，她傲慢無奈表示：「為什麼窮人，總會相信報應不爽之類的事？」便把姜賢南送進監獄。或許是唯一的朋友遭遇不幸，文同珢正式展開激烈手段，她喊了「阿門」、「轟！碰！」後，各個反派與他們周邊的「幫凶們」都一一遭遇墜樓、車禍、被火燒，畫面最後打上大大的「歡迎來到我的地獄」字樣，配上文同珢的獨白：「歡迎妳，涎鎮。」劇情白熱化。
今主角與製作方同時在預告公開後，於個人IG放上8張最新海報，分別是宋慧喬和李到晛、林智妍、廉惠蘭、朴成勳、鄭星一、金赫拉、車珠英、金建宇等人的合影，上面也一一寫下她對大家的「告白」。《黑暗榮耀》第一季8集可至Netflix收看，第二季3月10日上線。
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