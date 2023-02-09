懲處公車駕駛拒載身障者 謝國樑：研擬比照直轄市獎懲制
針對日前公車駕駛拒載身障民眾，基隆市長謝國樑今（9）日在公車處長陳新埤陪同下，公布由公車處依職工管理規則之規定，因嚴重影響單位形象，將該名駕駛懲處記一大過並暫調內勤，強調市府將研究比照直轄市作法，對妥善協助身障者搭乘公車的駕駛，給予適當獎勵。
記者吳嘉億／新北報導
謝國樑表示，自己過去經營小愛爸爸公益平台，提供身心障礙者友善服務，特別在2020年12月底創立搭乘溝通平台，許多輪椅族朋友反映搭乘公車極為不便，這次遭拒載案例的身障朋友，就是在這平台反映的。
謝國樑指出，市府未來會幫更多的輪椅族爭取權益，協助身障朋友搭乘公車提供更好的服務，而市政府不會一味裁罰，同時也會研究台北市公車案例，請社會處長楊玉欣共同研擬，將比照直轄市公車經營作法，對妥善協助身障者搭乘公車的駕駛，給予適當獎勵。
根據公車處說明，事件發生在4日晚間近7點時在「衛生福利部基隆醫院」站牌處，林姓公車駕駛見使用電動輪椅之民眾等候搭車，以無陪伴者陪同及車上客滿等為由拒載。事後陳新埤也緊急與市府發言人余治明召開記者會，除了向民眾道歉外，也表示會加強駕駛教育，將訂定嚴格稽查標準，予以落實。