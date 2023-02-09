「鳳鳴蘇澳羊羹」熄燈！2年前想頂讓不成 曝老店2大危機
在宜蘭屹立127年的「鳳鳴蘇澳羊羹」是許多老宜蘭人的共同記憶，沒想到傳到第三代掌門人翁瑞毅手上後，無緣再傳承下去，1月底就有饕客發現店門口貼出「永久停業」公告，消息曝光引發民眾不捨。對此翁瑞毅對外表示，停業主因為「孩子不想接手」，自己也已邁入80歲高齡，實在做不下去。宜蘭糕餅商業同業公會理事長邱翔透露，2年前鳳鳴蘇澳羊羹老闆翁瑞毅就表示過「不想再做了」，店鋪還一度傳出頂讓，也曾有人接洽，但最終還是沒有找到適合的人才接手，如今只能黯然熄燈。
記者汪睿琦/綜合報導
邱翔表示，現在不少老宜蘭伴手禮店都面臨2大難題，一是「沒有接班人」，二則是「找不到製作的師傅」。邱翔也坦言，像是羊羹、宜蘭餅等在地老糕點沒有做出創新口味改變，就很難迎合現代市場，「自然就也會被市場區隔掉。」再加上鳳鳴蘇澳羊羹苦苦找不到第四代接班人，邱翔雖不捨但還是認了事實，「很難再做下去。」
邱翔說，公會這幾年也看到非常多店家一一走入黃昏期，再加上各家掌門人似乎也知道無法再追趕上市場，紛紛「不想做」自主熄燈。以鳳鳴蘇澳羊羹為例，邱翔透露翁瑞毅早在2年前就放風聲說要「頂讓」，也一度有對接窗口來談，不過疑似是雙方理念不合沒談攏，再加上疫情期間困難度再提升，翁瑞毅才暫時強撐到現在，終於再2023年1月底貼出停業公告。
鳳鳴蘇澳羊羹於1895年創立臨海商店傳承至鳳鳴製果所，再轉型為現在的鳳鳴蘇澳羊羹本舖。127年來專注做「羊羹」這款小眾甜食，堅持高品質的態度也讓鳳鳴蘇澳羊羹入選台灣百大伴手禮。停業消息一出，許多老宜蘭人紛紛發聲大嘆不捨，「最最最最好吃的羊羹再見了」、「我小時候的回憶！」、「不捨…」、「懷念的味道失傳了」，話題持續延燒。