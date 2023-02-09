吳心緹北海道遇火警！「褲子還沒穿」就逃命 驚悚過程曝
台灣女星吳心緹，憑藉天然又無害的可愛臉蛋，再加上節目《全明星運動會2》中表現亮眼，也和女隊員們成為姊妹淘，感情十分要好。日前，吳心緹就和粿粿、晏柔中一同前往日本北海道旅遊散心，沒想到卻碰上凌晨3點的飯店火警，大家驚慌逃命，吳心緹更是沒穿褲子、鞋子就跑到大廳集合，讓粉絲非常憂心。
娛樂中心/綜合報導
吳心緹昨（8）日在YouTube更新影片，一開頭就透露住在8樓的他們，凌晨3點就聽到警鈴大作，被告知7樓傳出火警，驚慌之下，大家馬上從逃生梯衝下樓，與其他房客一同待在大廳，吳心緹更是一臉慌張地表示，「超恐怖，我剛剛褲子還沒有穿！」還疑似被濃煙嗆到，一邊咳嗽地說，「感覺7樓樓梯那邊嗆嗆的！」
只見頂著素顏的吳心緹，難掩緊張不安的神情，身上也只披一件大外套，口罩、拖鞋都來不及換，「為什麼我們會遇到這種事？」好友晏柔中也在一旁表示，自己什麼都來不及拿，一聽到警鈴就火速衝到吳心緹房間門前，不斷呼喊快出來逃命。
奇怪的是，吳心緹一行人詢問飯店後，依舊不清楚火警原因，飯店也說不清楚，隨後才解釋沒有發生火警，只是一般的防災演習，也讓吳心緹他們感到有些傻眼。所幸，整趟北海道旅程愉快又充實，每天8點起床，9點集合，也讓大家略顯疲累，粿粿更笑說：「比在台灣還累！」（編輯：詹鎰睿）